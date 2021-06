Nach dem Ärger um die laute Ladesäule für Elektroautos auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Remspark in Waiblingen will Anbieter Allego eine neue, leisere Ladesäule errichten lassen – und damit wie geplant am Montag, 7. Juni 2021, beginnen. Das teilte Geschäftsführer Ulf Schulte mit. Die Arbeiten werden vom langjährigen Installationspartner des Unternehmens, der Firma Omexom GA Süd, ausgeführt. „Wir starten pünktlich“, verspricht Ulf Schulte.

Zwar sah es auch am Montag von außen