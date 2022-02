Die Stadtwerke Waiblingen haben ihre neue Ladesäule für Elektroautos in Hegnach am Mittwoch offiziell eingeweiht. Sie befindet sich im Pfefferminzweg, in der Nähe der Hausnummer 19, direkt an einem Spielplatz mit vielen öffentlichen Parkplätzen. Zwei Fahrzeuge können hier gleichzeitig geladen werden.

Kunden der Stadtwerke zahlen dafür 36 Cent pro Kilowattstunde. Wer mit der Karte eines anderen Anbieters sein Fahrzeug auflädt, muss mit abweichenden Tarifen rechnen. Auf jeden Fall