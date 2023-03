Elektrohaus Bauer in Waiblingen: Traditionsgeschäft schließt bald für immer seine Türen

Jahrelang hat sich das Elektrohaus Bauer in Waiblingen gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz von Großmärkten und Online-Handel behauptet wie David gegen Goliath. Auch die Corona-Pandemie konnte dem traditionsreichen Waiblinger Fachgeschäft nichts anhaben. Umso überraschender kommt das Aus. Zum 30. April schließt das Elektrohaus Bauer seine Pforten für immer. Wirtschaftliche Gründe gibt es dafür nicht, sagt Stefan Bauer ausdrücklich.

Mehr als 30 Jahre haben die Brüder Stefan und Thomas Bauer erfolgreich zusammengearbeitet. Der eine (Stefan) Elektromeister, der andere (Thomas) Kaufmann – das hat sich sinnvoll ergänzt. Als „Elektro-Zwillinge“ erarbeiteten sie sich einen hervorragenden Ruf. Der SWR porträtierte sie in einem Film. Inhabergeführte Elektrogeschäfte, die vom Staubsauger über die Hi-Fi-Anlage bis zur Waschmaschine alles führen, sind selten geworden in deutschen Innenstädten. Mediamarkt kam in den Remspark, Mediamarkt verschwand auch wieder. Elektrohaus Bauer blieb – und das seit 120 Jahren. Nicht auf der grünen Wiese, sondern zentral am Stadtgraben. Auf 500 Quadratmeter im Altbau, traditionsverbunden und modern zugleich.

Kundennähe und Service waren immer klare Vorteile

Das Geheimrezept der Bauer-Brüder waren Kundennähe, Beratung und Service. Wer hier immer wieder Batterien kauft, wird ebenso geschätzt wie Leute, die sich für Hightech-Lautsprecher interessieren. Das WLAN oder den neuen Fernseher richten die Mitarbeiter auf Wunsch zu Hause ein. Nicht zuletzt während der Corona-Lockdowns waren solche Dienstleistungen und natürlich neue Geräte gefragt. Während andere ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schickten, machte das Elektrohaus Bauer mit vollem Service weiter. Geschäftlich gesehen, war die Pandemie laut Stefan Bauer die „beste Zeit überhaupt“. Beim Angebot liegt der Schwerpunkt auf soliden Marken, die heute noch halten, was der Name verspricht: Miele, Bosch, Siemens. Rund 15 Jahre sollten die Geräte schon laufen.

Die vielen Stammkunden wissen all das zu schätzen. Und die Innenstadt-Lage. „Sie gehen auf den Wochenmarkt und nehmen auf dem Rückweg noch Batterien mit – oder suchen eine neue Waschmaschine aus“, bringt’s Stefan Bauer auf den Punkt.

Keine Einigung über den Weg in die Zukunft

Doch ein treuer Kundenstamm und wirtschaftlicher Erfolg alleine reichen nicht. „Man muss sich auch einig sein, wie der Fortbestand des Unternehmens nachhaltig gesichert werden kann“, sagt der 62-Jährige. Sein Zwillingsbruder Thomas ist bereits vor zwei Jahren aus der Geschäftsführung ausgestiegen. Als Gesellschafter konnten sie bis zuletzt keine Einigung finden. Was zu einer scheinbar paradoxen Situation führt. Denn nun hat Stefan Bauer eine Entscheidung getroffen und der Gesellschaft – also seinem Bruder und sich selbst – gekündigt.

Städtebauliche Veränderungen stehen an

Somit wird’s auch nichts mit dem Übergang von der vierten zur fünften Generation des 1903 gegründeten Unternehmens. Stefan Bauers 25-jähriger Sohn Tim wäre dafür in den Startlöchern gestanden. Die neun Mitarbeiter sind, was ihre berufliche Zukunft anbelangt, alle „versorgt“, sagt der Chef.

Im April läuft nun der Schlussverkauf mit spürbaren Rabatten für die Stammkunden. Auch die Tage des mehr als 120 Jahre alten Hauses am Stadtgraben könnten bald gezählt sein. Das ganze Quartier zwischen altem Avia-Areal und Fuggerstraße steht vor einschneidenden städtebaulichen Veränderungen, mit denen sich auch der Gemeinderat noch beschäftigen wird.