Das Warten hat ein Ende: Der Chor der Eltern und Freunde des Salier-Gymnasiums probt wieder zusammen. Die Mitglieder treffen sich nicht in einem virtuellen Raum, wie es in den vergangenen Wochen der Fall war, auch nicht in einem Musikraum, wie es vor der Pandemie üblich gewesen ist. Sondern, die Stimmen der Sänger erklingen auf dem Schulhof. Allerdings treffen sich die Frauen und Männer separat, die Frauen sogar in zwei Gruppen, damit es zu keiner Menschenansammlung kommt.

