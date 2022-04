In den Kitas in Waiblingen wird wie in anderen Kommunen im Rems-Murr-Kreis am Dienstag gestreikt – und auch die Waldgruppe der städtischen Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach wird wieder geschlossen sein. Bei den Eltern der Waldgruppe hat sich viel Frust aufgestaut – aber die Wut richtet sich gegen die Stadt. „Wir haben so langsam die Nase voll“, sagt Corina Häusser, Mutter zweier Kinder.

Neun pädagogische Fachkräfte haben die Kita „Im Burgmäuerle“ verlassen

Sie hält der Stadt