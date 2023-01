Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Was Fahrgäste am Bahnhof Waiblingen dazu sagen

Einsteigen ohne Maske: Ab diesem Dienstag, 31. Januar, gibt es in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg keine Maskenpflicht mehr, am Donnerstag, 2. Februar, fällt sie auch in Fernzügen bundesweit. Richtig finden das einige Fahrgäste am Bahnhof Waiblingen, manche wollen aber freiwillig weiter eine Maske aufziehen. Komisch fühlt sich das alles für eine Frau an, die vier Jahre in China gewohnt und dort die rigorosen Corona-Lockdowns miterlebt hat.

Zurück aus China: „Das war eine andere Welt“

Vanessa K. wohnt bei Böblingen, stammt aber aus Waiblingen. Im November 2022 ist sie nach vier Jahren aus China zurückgekehrt. „Das war eine andere Welt“, so die Deutsche. In China galten bis zu den jüngsten Lockerungen extrem strikte Corona-Regelungen. Für Vanessa K. war das Tragen einer Maske also während der gesamten Pandemie absoluter Standard. Als sie nach Deutschland zurückkam, war sie froh, dass es auch hier eine Maskenpflicht gab, sagt sie.

Persönlich werde sie auch weiter eine tragen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Es gebe ja auch andere Infektionskrankheiten wie Influenza, deren Ausbreitung so eingedämmt werden könnte. K. ist außerdem der Meinung: „Wer krank ist, soll zu Hause bleiben.“ Dass Kollegen im Büro herumhusten und so möglicherweise andere anstecken, behagt ihr nicht.

76-Jähriger: Kein Verständnis für Maskenverweigerer

Eine Verlängerung hätte sich auch Stefan Schuster aus Waiblingen gewünscht. Der 76-Jährige findet, die Maskenpflicht sollte „eher bis zum Sommer“ beibehalten werden. Auch er verweist auf andere Krankheitserreger wie eben die Grippeviren, vor denen man sich mit der Maske einfach besser schützen kann, meint er. Er hat sich sowieso an die Maske gewöhnt und fühlt sich damit wohler: Er kenne die Menschen um sich herum schließlich nicht und „beim Arzt tragen ja auch alle weiter Masken“, sagt er (wobei die Maskenpflicht für Arztpersonal am 31. Januar ebenso endet, nicht aber für Patienten).

Durchsagen im Bus, die zum Maskentragen anhalten, würden schon lange ignoriert, hat Schuster beobachtet. Vor allem Jugendliche tragen schon seit einiger Zeit die Maske immer unregelmäßiger bis gar nicht mehr, sagt der Rentner. „Dafür habe ich kein Verständnis“, denn gerade sie hätten doch unter der Maskenpflicht in den Schulen gelitten und wollten, dass sie wieder wegfällt, argumentiert er. Sie hätten also erst recht wissen müssen, wie wichtig die Masken sind.

Stefan Schuster selbst will weiterhin eine Maske tragen. Und das, obwohl „Maskenträger eher die Ausnahme“ sein werden. Er müsse die übrigen Masken, die er noch rumliegen hat, ja schließlich auch verbrauchen, scherzt er.

Praktikant aus Kernen: Maske nur noch in vollen Bussen

Jatin aus Rommelshausen hingegen will je nach Situation entscheiden, ob er eine Maske aufsetzt. In vollen Bussen, wo man anderen Fahrgästen sehr nah kommt, werde er die Maske wohl weiter tragen. In S-Bahnen bei entsprechendem Platz eher nicht, so der junge Mann, der in Waiblingen ein Praktikum absolviert. Die Entscheidung, die Maskenpflicht aufzuheben, findet er richtig. „Es war lange genug.“ Wer sich schützen wolle, könne ja weiter zur Maske greifen. „Man sollte aber nicht gezwungen werden.“

Kein Problem mit dem Tragen einer Maske hatte Edith Gonzalez. Die Studentin, die in Stuttgart lebt, sagt: Nach zwei Jahren sei sie so an die Maske gewöhnt, dass die Maskenpflicht auch hätte bestehen bleiben können. Aber ihr Aus sei auch in Ordnung – und bedeute wohl, dass die Corona-Pandemie offiziell als beendet gelte.

Brillenträger freut sich: Keine beschlagenen Gläser mehr

Das freut auch Esad Henda. „Gott sei Dank“, so seine Antwort auf die Frage, was er vom Ende der Maskenpflicht hält. Mit Maske habe er im Winter immer schlecht gesehen, weil seine Brille so beschlagen war, sagt der Schorndorfer. Er werde keine Maske mehr aufsetzen. Angst vor Infektionen habe er nicht. Er sei dreifach gegen Corona geimpft, war auch mit dem Virus infiziert und hatte einen milden Verlauf. Er kenne aber auch Menschen, die nach einer Corona-Infektion verstorben seien, sagt Henda.

Seniorinnen: „Es soll jeder selbst entscheiden“

Zwei befreundete Seniorinnen begrüßen, dass die Maskenpflicht ausläuft. „Es soll jeder selbst entscheiden“, findet Karla R. aus Korb. Ihre Freundin Resi aus Waiblingen-Neustadt sieht das genauso – und hat ihre Entscheidung schon getroffen: „Ich trage die Maske trotzdem, ich finde das geschickt.“ Auch zum Schutz vor der Grippe oder einer anderen Erkrankung.