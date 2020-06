Kein Toben, keine Fang- und Ballspiele – stattdessen stehen die Schüler der Salier-Realschule auf dem Pausenhof still und unterhalten sich mit ihren Klassenkameraden. Sie haben sich viel zu erzählen – für viele von ihnen ist es die erste gemeinsame große Pause nach der dreimonatigen Corona-Auszeit. Denn in Waiblingen und Korb gibt es erst seit Dienstag wieder Präsenzunterricht für alle Schüler. Wegen eines beweglichen Ferientags sind sie einen Tag später als andere Schulen in