Energie sparen: Zwei Bäder in Waiblingen schließen bis nach Ostern 2023

Um Energie zu sparen, wird in zwei Waiblinger Bädern der Betrieb ausgesetzt: Das Hallenbad Hegnach und das Lehrschwimmbecken Bittenfeld bleiben ab den Herbstferien geschlossen. Das haben die Stadtwerke Waiblingen am späten Montagnachmittag mitgeteilt. Die Herbstferien beginnen am Montag, 31. Oktober. Die zwei Bäder sollen bis nach Ostern 2023 geschlossen bleiben. Den betroffenen Vereinen und Schulen sei angeboten worden, in die Hallenbäder Waiblingen oder Neustadt zu wechseln, teilen die Stadtwerke mit. „Das Konzept befindet sich derzeit noch in der letzten Feinabstimmung.“

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Waiblingen habe beschlossen, den Betrieb im Lehrschwimmbecken Bittenfeld und im Hallenbad Hegnach von den Herbstferien bis einschließlich Mitte April 2023 (Ende der Osterferien) auszusetzen. „Das Schwimmen für die Öffentlichkeit im Hallenbad Waiblingen ist weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten möglich“, so die Stadtwerke. Vorsitzender ihres Aufsichtsrats ist qua Amt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Die übrigen Mitglieder sind Stadträte verschiedener Fraktionen.

Stromeinsparung: 44 Prozent der jährlichen Straßenbeleuchtung

Grund sind Energiesparmaßnahmen. „Naturgemäß gehören die Hallenbäder zu den großen Energieverbrauchern“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Die Energieeinsparung durch die Aussetzung des Betriebs der beiden Bäder für den genannten Zeitraum betrage voraussichtlich 700.000 Kilowattstunden (kWh). „Dies entspricht zum Vergleich etwa 44 Prozent des gesamten Energieaufwands für die Straßenbeleuchtung in Waiblingen für ein volles Kalenderjahr (ca. 1.600.000 kWh).“

Zuvor hatten die Stadtwerke in den Bädern schon die Wassertemperatur abgesenkt und etwa das Außenbecken des Hallenbads Waiblingen geschlossen.

Doch das hat offenbar nicht gereicht. Zwar heißt es in der Mitteilung: „Als kommunaler Versorger sehen sich die Stadtwerke Waiblingen in der gesellschaftlichen Verantwortung, die Bäderlandschaft und die vielfältige Nutzung in Waiblingen sicherzustellen. Dies gilt besonders in der Zeit nach den Einschränkungen durch die Coronapandemie. Deshalb haben die Angebote für Kinderschwimmen, für Vereine und Schulen eine herausragende Bedeutung.“

Aber, so führt das städtische Unternehmen weiter aus: „Gleichzeitig muss jedoch durch konsequente Einsparungen eine Gasmangellage unbedingt vermieden werden. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller Aspekte der aktuellen Auslastung, der Verlagerungsmöglichkeiten usw. kommen für Einsparmaßnahmen insbesondere das Lehrschwimmbecken Bittenfeld und das Hallenbad Hegnach in Frage.“ Daher habe der Aufsichtsrat nun deren Schließung beschlossen. „In sehr konstruktiven Gesprächen und enger Abstimmung mit den Schulen und Vereinen, die die Bäder nutzen, wurde von den städtischen Abteilungen Sport und Schulen ein Konzept erarbeitet, wie die Nutzungen des Lehrschwimmbeckens Bittenfeld und des Hallenbades Hegnach temporär in die Bäder in Waiblingen und Neustadt verlagert werden können. Das Konzept befindet sich derzeit noch in der letzten Feinabstimmung“, so die Stadtwerke.

„Den Schulen und Vereinen wurden ganz konkrete Ausweichmöglichkeiten nach Neustadt oder Waiblingen angeboten, sodass es in Waiblingen auch im kommenden Winter ein überproportional großes Angebot an Schwimmmöglichkeiten geben wird.“

Die Stadtwerke seien „ausgesprochen dankbar für den gefundenen Kompromiss und das große Verständnis, das in den Gesprächen von den Nutzern gezeigt wurde, auch wenn dies sicher zu Einschränkungen der bislang gewohnten Standards führen wird.“

Das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld wird unter anderem vom VfL Waiblingen und der DLRG Bittenfeld genutzt, das Hallenbad Hegnach zum Beispiel vom TSV Neustadt.