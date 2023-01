Energiesparen: Waiblinger Schüler haben sich an niedrigere Temperaturen gewöhnt

Während in vielen Schulen Personal fehlt, gibt es derzeit beim Energiesparen keine größeren Probleme, so der Schulleiter der Staufer-Realschule in Waiblingen. Er lobt, dass sich die meisten Schüler passend anziehen. Auch von der Integration von Schülern aus der Ukraine, Syrien oder Burkina Faso kann er Positives berichten.

Zunächst zu den Temperaturen: In den Gängen ist die Heizung aus, da merke man es am meisten, sagt Rektor Axel Rybak. Die Klassenzimmer werden beheizt. Die Schüler hätten sich überwiegend aber sowieso eingestellt, seien entsprechend angezogen. Es werde viel gelüftet – da sei es auch in Ordnung, dass manche ihre Jacken anbehalten, was grundsätzlich nicht gerne gesehen wird.

Manche Lehrkräfte an der Staufer-Realschule, so Rybak, trügen bei kalten Außentemperaturen auch mal einen Pullover mehr, andere „sind noch im T-Shirt unterwegs“.

Integration: Nach drei Monaten können zwei Jungs schon Deutsch sprechen

Erfolge sieht der Rektor bei der Integration von Flüchtlingen in den Schulalltag. Hier könne er aber nur für seine Realschule sprechen, an der sich eine Lehrerin besonders intensiv um die Schüler kümmere, sie in Deutsch und anderem unterrichtet und Kontakt zu Übersetzern und Hilfsorganisationen hält. „Sie macht extrem viel“, so Rybak.

Etwa die Hälfte der Schüler kommt aus der Ukraine. Die anderen aus Syrien und weiteren Ländern. Zuletzt kamen an der Staufer-Realschule „zwei Jungs aus Burkina Faso“ dazu, so Rybak. „Die sind drei Monate da und können schon ganz ordentlich Deutsch reden.“ Das sei bemerkenswert.

Es gebe auch ukrainische Schüler, die nach nur einem halben Jahr bei der Übersetzung für Neuankömmlinge helfen. Bei vielen klappt dann auch der Wechsel von der Vorbereitungsklasse in den normalen Unterricht, in der Regel nach zwei Jahren, so Rybak. Manche werden in diesem Jahr ihren Abschluss machen.

Ukrainische Schüler sind teils heimgekehrt

Natürlich stoßen die Schulen hier auch auf Hürden. Es gibt beispielsweise ukrainische Kinder, die „sich verweigern“, wie Rybak auch von Schulleiterkollegen hört. Die unfreiwillige Flucht aus der vom russischen Angriffskrieg zerrütteten Heimat ist nicht die beste Grundlage für einen Neustart in einem fremden Land. Teils kehren Schüler auch mit ihren Familien zurück in die Ukraine - vor ein paar Wochen auch erst zwei Staufer-Schüler, so Rybak. Insgesamt aber funktioniert es.

Allerdings: Die Kapazität hält Rybak, der auch für die Verteilung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf die Waiblinger Schulen zuständig ist, für „langsam, aber sicher erschöpft“.