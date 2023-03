Engagement in Waiblingen: Wie eine Agentur den Menschen das Leben erleichtert

Sie fahren ältere Bürger zum Arzt, helfen beim Ausfüllen von Behörden-Formularen wie der Grundsteuer-Feststellungserklärung oder stellen Kontakte zu Haushaltshilfen her: Die Hohenacker Agentur für soziales Engagement, kurz Hase, tut viel für die Menschen in der Ortschaft – und das seit mittlerweile 25 Jahren.

Bürger-Wunsch nach Vermittlung von Pflegediensten gestaltet sich schwierig

Allerdings kann der derzeit rund 130 Mitglieder starke Verein nicht jedem helfen. So gibt es immer wieder Anfragen von Bürgern, die eine Pflegeunterstützung brauchen. Schriftführerin Alexandra Stutz hat in Gesprächen mit Vertretern von Pflegediensten immer wieder gehört, das diese nicht genug Personal haben, um die Nachfrage vollständig aufzufangen. Dann gibt es schon mal Anrufer beim Verein, die zwar einen Pflegegrad erhalten haben, aber trotzdem mit leeren Händen dastehen. „Da hakt es – weil keine Kapazitäten da sind“, sagt Alexandra Stutz. Sie und ihre Vorstandskollegen Werner Bartel (2. Vorsitzender), Karin Schäckeler (Vorsitzende) und Horst Huber (Kassier) versuchen natürlich, Hilfesuchenden Unterstützung zu vermitteln, auch beim Thema Haushaltshilfen – aber Hase selbst kann da nicht tätig werden. Das würde das Ehrenamt letztlich überfordern.

„Café für alle“ im Begegnungsraum in der Karl-Ziegler-Straße kommt gut an

Ohnehin stemmt der Verein viel. Nach einer längeren Corona-Pause gibt es wieder jeden dritten Montag im Monat, mit Ausnahme vom August, von 14.30 Uhr an das „Café für alle“ im Begegnungsraum in der Karl-Ziegler-Straße 37. Rund 40 Leute kamen zuletzt, im Schnitt werden dort vier bis fünf Kuchen verkauft. Gebacken und gespendet werden die Kuchen und auch Torten von Vereinsmitgliedern. Angeboten werden sie für einen kleinen Unkostenbeitrag, ebenso wie der Kaffee. Was am Ende des Jahres übrig bleibt, wird laut Werner Bartel für einen guten Zweck gespendet – unter anderem für die Aktion „Miteinander – Füreinander“ des als gemeinnützig anerkannten Hilfsvereins des Zeitungsverlags Waiblingen und fürs SOS-Kinderdorf. Im Begegnungsraum bietet Hase zudem auch ein Gedächtnistraining und Sitzgymnastik an – unter der Leitung von Gerda Dispan, immer am letzten Donnerstag des Monats.

Werner Bartel: „Am Telefon erkennt man meist nicht die Sachlage“

Immer wieder besuchen Mitglieder der Hohenacker Agentur für soziales Engagement Leute zu Hause. „Am Telefon erkennt man meist nicht die Sachlage“, weiß Werner Bartel. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Vereins lag in den vergangenen Monaten vor allem auf dem Fahrdienst. Wer Mitglied ist und etwa zum Arzt nach Stuttgart oder zum Rems-Murr-Klinikum in Winnenden muss, der kann sich fahren lassen. Es gibt einen festen Stamm von vier Fahrern, zu dem Werner Bartel gehört. Dabei sind auch kurzfristige Anfragen möglich. Werner Bartel erhielt jüngst einen Anruf von einem Mitglied, das einen Tag später zum Hausarzt in Bittenfeld gefahren werden wollte. Werner Bartel übernahm die Aufgabe und wartete vor Ort, bis der Arzttermin vorbei war, damit er das Mitglied wieder nach Hause bringen konnte. Auf dem Heimweg hielt er zudem noch kurz vor der Apotheke, damit die Person dort ihr Rezept einlösen konnte.

Jahresbeitrag für Hohenacker Agentur für soziales Engagement liegt bei zehn Euro

Mitglied im Verein sind grundsätzlich Einwohner von Hohenacker, allerdings gibt es auch ein paar, die nach dem Wegzug von Hohenacker nun zum Beispiel in Neustadt wohnen, aber im Verein bleiben wollen. Der Jahresbeitrag liegt bei zehn Euro, Familien beziehungsweise Ehepaare zahlen 15 Euro. Damit finanziert die Hohenacker Agentur für soziales Engagement vor allem die Miete für ihr Büro im Rathaus von Hohenacker und den Beitrag für ihre Haftpflichtversicherung. Früher war Hase im evangelischen Gemeindehaus von Bittenfeld untergebracht – und da gab es auch noch einen städtischen Zuschuss für einen PC und für die Miete des Büros im Gemeindehaus.

Für ihr Engagement wurden die Mitglieder der Hohenacker Agentur für soziales Engagement auch wieder jüngst geehrt. Im Dezember 2022 erhielten Gabi Huber, Horst Huber und Karin Schäckeler die Ehrenamtsplakette der Stadt Waiblingen. Karin Schäckeler ist übrigens schon seit 25 Jahren an vorderster Front für Hase aktiv: Die einstige Ortschaftsrätin war es auch, welche die Idee für den Verein hatte, der letztlich am 10. März 1998 im Gasthaus Hirsch in Hohenacker gegründet wurde. Der Verein half seither schon bei Umzügen oder übernahm die Essensbetreuung in einem Kindergarten. Besuche im Krankenhaus und in Pflegeheimen gehörten genauso dazu wie die Besorgung von Wäsche oder Näharbeiten für ein sehbehindertes Mitglied. Früher wurden auch immer viele Ausflüge gemacht, aber seit Corona pausiert das Ganze. Für 2023 ist hier erst mal nichts geplant, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht irgendwann wieder Ausflüge gibt.

Die langjährige Vorsitzende Karin Schäckeler sucht einen Nachfolger

Karin Schäckeler hofft derweil, dass sie nun zum 25. Geburtstag des Vereins einen alten Vorsatz umsetzen und sich zurückziehen kann. „Zum 20-jährigen Jubiläum wollte ich schon ganz aufhören“, sagt sie. Den Mitgliedern sei das auch alles bekannt. Karin Schäckeler sucht nun einen Nachfolger respektive eine Nachfolgerin für den Vereinsvorsitz. „Mir liegt ja daran, dass es weitergeht.“