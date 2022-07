Ensemblekonzert der Musikschule unteres Remstal in Waiblingen

Mit dem Saxofon-Ensemble „Saxissimo“ startete Ruth Sabadinowitsch am Samstag in das diesjährige Ensemblekonzert der Musikschule Unteres Remstal im Bürgerzentrum Waiblingen. Das teilt die Musikschule in einer Pressemitteilung mit. Unter anderem wurde das Lied „Afrika“ von Toto gespielt.

Das Klarinetten-Ensemble, das von Thomas Engel geleitet wurde, zeigte der Mitteilung zufolge eine stilistische Breite mit Werken von Gluck bis Gershwin, während die Streicher um Carmen Penalba zwei „feurige ungarische Tänze“ mit Klavier-Begleitung beisteuerten.

Im zweiten Teil ging es mit Jazz weiter

Nach einer Pause ging es dann weiter mit einer „soulig-funkigen Stückauswahl“ der Jazzformation „M.E. Street Combo“, geleitet von Christoph Braun. Darüber hinaus haben die Musiker ihre Zuschauer mit weiteren Jazz-Solos überzeugt, heißt es weiter in der Mitteilung. „Als - irgendwie - ‘Urvater’ aller Jazzer“ habe Johann Sebastian Bach im Programm nicht fehlen dürfen: So spielte das Blockflöten-Ensemble von Felicitas Oetinger die Ouvertüre C-Dur BMW 1066 mit Dynamik und Ausdruck.

„remStrings“ von Polarlichtern begleitet

Den Abschluss des Konzerts bestritten die „remStrings“ unter der Anleitung von Michael Hoover. Die in der Suzuki-Methode unterrichteten Schüler präsentierten von „The Bare Necessities“ aus dem Dschungelbuch, Michael Hopkins’ „Aurora Borealis“ und Vivaldis Konzert für zwei Violinen in a-Moll. „Aurora Borealis“ ist der Musikschule zufolge mit Projektionen von Polar- und Nordlichtern stimmungsvoll begleitet worden.

Wer gerne selbst ein Instrument ausprobieren möchte, hat dazu am Samstag, den 24. September, zwischen 10 und 12 Uhr in der Comeniusschule Waiblingen Gelegenheit. Das teilt die Musikschule mit.