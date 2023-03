Erbachhof bei Waiblingen: Strom-Erdkabel werden verlegt - Vollsperrung ab April

Um auch bei einem weiteren Ausbau von Photovoltaik und E-Ladesäulen eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, optimiert die Süwag-Netztochter Syna GmbH nach eigenen Angaben regelmäßig ihr Mittel- und Niederspannungsnetz. Aktuell verlegt der Netzbetreiber über eine Gesamtstrecke von 5000 Metern Erdkabel zwischen Korb, Waiblingen-Neustadt und Schwaikheim. Auf dem Bauabschnitt im Erbachhof wird es deshalb im Zeitraum von Montag, 3. April, bis Samstag, 15. Mai, zu einer Vollsperrung kommen.

Ortsnetzstationen befinden sich in Schwaikheim und im Erbachhof bei Waiblingen-Neustadt

Insgesamt rüstet die Syna zwei Freileitungsstrecken der Mittelspannung auf Erdkabel um. „Das hat unter anderem den Vorteil, dass die Stromversorgung besser vor Stürmen und Unwettern geschützt ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Zuge der Maßnahme tauscht der Netzbetreiber zwei bestehende Ortsnetzstationen gegen nach eigenen Angaben „leistungsfähigere, intelligente Stationen“ aus. Die Stationen befinden sich in Schwaikheim in der Max-Eyth-Straße und im Erbachhof bei Neustadt.

Im Erbachhof setzt die Syna zusätzlich eine Erdverkabelung des Ortsnetzes um. 20 Hausanschlüsse werden verkabelt. „Die Maßnahme stellt eine deutliche Erhöhung der Versorgungsqualität und Belastbarkeit des regionalen Netzes dar. Wir bitten um Verständnis, dass es im Zuge der Arbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommt“, erklärt Heiko Knejfl, der zuständige Planer, laut Pressemitteilung.

Firma Muthig Leitungsbau GmbH ist für die Tiefbauarbeiten zuständig

Danach wird Syna die Demontage der Mittel- und Niederspannungsfreileitungen vornehmen. Mit den Tiefbauarbeiten beauftragt sie die Firma Muthig Leitungsbau GmbH aus Jossgrund (Hessen). Die Syna GmbH ist zum 1. Januar 2012 aus dem Zusammenschluss von Süwag Netz GmbH und Süwag Netzservice GmbH hervorgegangen. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Süwag Energie AG.