In Waiblingen-Neustadt ist es in der Nacht auf Montag (15.02.) erneut zu einem Stromausfall gekommen. Gegen 23 Uhr postete ein Nutzer in der Gruppe „Du weißt, dass du Waiblinger bist, wenn …“: Schon wieder Stromausfall in Waiblingen-Neustsadt – weiß jemand was? Ein weiterer Nutzer bestätigte dies und beklagte, dass auch der Kühlschrank durch den Stromausfall nicht mehr funktioniere und der Inhalt verdorben sei.

Was war der Grund?

Der Frühdienst der Lokalredaktion Waiblingen