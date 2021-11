Mit der Corona-Alarmstufe ab diesem Mittwoch (17.11.) kehrt die Maskenpflicht am Platz in die Schulen zurück. Schüler müssen, wie in früheren Pandemie-Phasen, auch während des Unterrichts wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ein großes Problem sehen ein Elternvertreter und ein Schulleiter aus Waiblingen nicht. Es sei besser, in der Schule Maske zu tragen, als im Fernlernunterricht zu sein, so Andreas Reichenauer, Gesamtelternbeiratsvorsitzender der Waiblinger Schulen.

