Ersatz für kranke Tagesmütter: Versuch im Rems-Murr-Kreis beendet - und nun?

Wenn in der Kita Personal ausfällt, kann das oft durch Kolleginnen aufgefangen werden. Für kranke Tagesmütter oder -väter gibt es in der Regel keinen Ersatz. Ein Vertretungsmodell wurde im Rems-Murr-Kreis ein Jahr lang ausprobiert: Eine Tagesmutter aus Waiblingen übernahm Kinder, wenn deren Betreuer ausfielen. Inzwischen ist das Projekt aber eingestellt. Die Beteiligten arbeiten an einem Nachfolger. Das bestätigt das Landratsamt auf Anfrage. Der Landkreis setze sich für „eine gute Lösung für Vertretungen von Kindertagespflegepersonen“ ein – „in Kooperation und in Absprache mit allen Beteiligten (Tageselternvereine und Kommunen).“

Von Mai 2021 bis 30. April 2022 hatte die Bittenfelder Tagesmutter Claudia Langhammer die Krankheitsvertretung gestemmt. „Da es sich um ein Projekt handelte, war eine zeitliche Begrenzung von Beginn an klar kommuniziert“, so das Landratsamt.

Vertretungsmodell in bestehende Tagespflege zu integrieren ist schwierig

Und: „Aus pädagogischer Sicht hat sich gezeigt, dass es schwierig ist, ein Vertretungsmodell in eine bestehende Tagespflege zu integrieren. Grund hierfür: Indem sich die Kinder in der Tagespflege immer wieder auf neue Kinder einstellen mussten, die für nur eine begrenzte Zeit in der Tagespflegestelle betreut wurden, sind Unruhen entstanden.“

So sieht es auch Gisela Stecher vom Tageselternverein Waiblingen. Es sei „ein gutes Ausprobieren“ gewesen, das Vertretungsangebot auch angenommen worden. Nun wünsche sie sich ein „Stützpunktmodell“.

Fällt eine Tagespflegeperson länger als drei Tage am Stück aus, übernimmt der Landkreis freiwillig die Kosten "für zusätzliche Kindertagespflegeverhältnisse zusätzlich zum Pflegegeld für die ausfallende Tagespflegeperson“, so das Landratsamt. Dies weiche von den Empfehlungen des Landes ab und gelte für maximal zwölf Wochen pro Betreuungsjahr. Bei der Suche nach einer Vertretung helfen demnach die sechs Tageselternvereine.

Im ganzen Rems-Murr-Kreis betreuen 333 Tagesmütter und 16 Tagesväter 1000 Kinder, so das Landratsamt.