Erst Schlamm, jetzt Schnee auf Radwegen in Waiblingen - wer kümmert sich?

Mit dem ersten Schnee stellt sich für Fahrradpendler wieder die Frage: Komme ich noch sicher ans Ziel? Nicht auf allen Radwegen in Waiblingen wird geräumt – aus „Kapazitätsgründen“. Derzeit würden die Hauptverbindungen berücksichtigt, entlang der Alten B 14 in Richtung Fellbach und in Richtung Schmiden. Auf dem Weg parallel der Westumfahrung wird aktuell zumindest auf dem 150 Meter langen Abschnitt auf Waiblinger Gemarkung kein Winterdienst durchgeführt. Doch schon vor dem Kälteeinbruch war der Weg für Radfahrer problematisch, weil er schlammverschmutzt war. Zuständig sind hier aber gar nicht die Städte Waiblingen und Fellbach.

Wege zwischen Waiblingen und Fellbach sind „Superschmierig und schlammig“

Über den Zustand dieses und weiterer Wege zwischen Waiblingen und Fellbach hatte ein Pendler, der mehrfach pro Woche mit dem Fahrrad von Stuttgart zur Arbeit in Waiblingen fährt, geklagt: „Die Wege sehen seit Wochen aufgrund der Witterung aus wie Drecksau. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Es ist superschmierig und schlammig, bald wird es zudem kalt und dann auch noch glatt. Man sieht nach der Fahrt also nicht nur aus wie ein Rallye-Fahrer, sondern es ist stellenweise extrem rutschig.“

Besonders der Abschnitt direkt nach der kleinen Brücke über die Bahngleise, westlich der Westumfahrung und nicht weit von der Fellbacher Stauferstraße, war dem passionierten Radfahrer aufgefallen. Obwohl der ausgewiesene Radweg auf der „linken“ Seite der Westumfahrung verläuft, also bei Fellbach, liegen die ersten 150 Meter nach den Bahngleisen noch auf Waiblinger Gemarkung (der Weg, der östlich parallel der Westumfahrung verläuft, ist zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt).

Für die Reinigung zuständig ist aber nicht die Stadt, sondern die Landwirte, die dort ihre Felder haben, erklärt Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur. „Bei der Bewirtschaftung der Felder werden die Wege teilweise mitbenutzt. Beim Wenden auf den Wegen tragen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge Boden mit auf die Wege. Die Landwirte reinigen nach erfolgtem Bewirtschaften in der Regel die Wege.“ Zuletzt habe es aber keine Beschwerden gegeben.

Städte verständigt Landwirte

Werde die Stadt informiert, dass der Weg verschmutzt ist, verständige sie den zuständigen Obmann der Landwirte. „Dieser fordert den Landwirt auf, die Verschmutzung zu beseitigen.“ Auch die Stadt Fellbach verweist auf das Verursacherprinzip. Man gehe regelmäßig auf die Landwirte zu.