Erste Hilfe: Rotes Kreuz übt mit Viertklässlern der Staufer-GMS Waiblingen

„Hallo Hartmut, wie geht's dir?“ Die Gesichter vom DRK-Ortsverein sind an der Staufer-Gemeinschaftsschule bekannt. Seit ein paar Wochen bieten die Sanitäter vom Roten Kreuz eine AG für Viertklässler an. „Uns liegt es am Herzen, die Kinder in Sachen Erste Hilfe mitzunehmen, ihnen Wissen zu vermitteln und Ängste zu nehmen“, sagt die Vorsitzende Christiane Dürr. Darum haben engagierte Ehrenamtliche mit dem Kreisverband ein Konzept erstellt.

„Die Kinder wollen etwas lernen und sie wollen vor allem etwas tun“, freut sich Hartmut Riedel von der DRK-Bereitschaft Waiblingen. Mit seiner roten Dienstjacke macht er bei den Kindern Eindruck. Genau wie Lisanne Neubert.

Stabile Seitenlage, Notruf 112 wählen, Fragen beantworten

Für 90 Minuten sind sie die Lehrer. Auf dem Stundenplan: der Notruf. „Was macht ihr, nachdem ihr jemanden in die stabile Seitenlage gebracht habt?“, knüpft Riedel an die vergangene Woche an. „Ich rufe die 112“, sagt ein Mädchen. Aber nicht alle besitzen ein Handy. Was nun? „Ich frage jemanden in der Nähe“, sagt ein Mädchen. „Ich kann in einen Laden gehen“, sagt ein Junge. „Was müsst ihr den Disponenten sagen?“ Die Finger gehen hoch: Was genau passiert ist, wo es passiert ist, ob jemand blutet. Alles richtig.

Und wenn jemand am Telefon nervös ist, sei das kein Problem, erläutert Lisanne Neubert. „Das, was unsere Disponenten wissen müssen, das fragen sie euch.“ Aktiv werden, handeln. Das zählt. „Es ist uns sehr wichtig, dass alle Kinder im Alltag helfen können“, sagt Schulleiterin Eva Neundorfer. Diese Alltagskompetenz vermittelt das Rote Kreuz den Viertklässlern. Sie verbinden sich gegenseitig, lernen, welche Wunden und Verletzungen es gibt, wie sie Schürf- und Schnittwunden versorgen und wie sie bei Bewusstlosigkeit und Schwindel helfen können. Und alle wissen: Aus Spaß dürfe man nie den Notruf absetzen.