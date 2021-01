Im Pflegestift Waiblingen am Kätzenbach sind am Freitag, 15. Januar, die ersten Bewohner und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. Das Heim ist Teil des Esslinger Sozialunternehmens „Dienste für Menschen“ (DfM), das insgesamt 1700 Menschen in 24 Pflegeheimen betreut und etwa 1900 Mitarbeiter hat. Rund 1000 Impfungen haben laut Pressesprecherin Heike Schneider mittlerweile in DfM-Einrichtungen stattgefunden – und ein Teil davon nun auch in Waiblingen.

