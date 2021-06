Der Grundsatzbeschluss für einen Erweiterungsbau des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis auf dem Parkdeck am Alten Postplatz 10 in Waiblingen steht – der Verwaltungsausschuss des Kreistages hat sich in seiner Sitzung am Montag in Rommelshausen mit 18 Pro-Stimmen für das rund 54 Millionen Euro schwere Projekt ausgesprochen, bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung. Spannender war der Streit um die Tiefgarage: drei Parkebenen? Oder doch lieber nur zwei, wie Grüne und SPD fordern?

