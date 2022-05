Erzieher aus Spanien gegen Personalnot? So will Waiblingen seine Kitas stärken

Gegen die Personalnot in den Kitas will die Stadt Waiblingen mit einer Reihe von Maßnahmen vorgehen. So sollen Verwaltungskräfte wie zum Beispiel Mitarbeiter des Schulsekretariats in Kitas den Erzieherinnen und Erziehern Verwaltungsarbeit abnehmen. OB Sebastian Wolf versprach in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) am Mittwochabend (4. Mai) ein schnelles Vorgehen. „Wir machen jetzt keine zwei Jahre Testlauf.“

Ebenfalls wird Waiblingen laut dem Ersten Bürgermeister Ian Schölzel prüfen, ob es helfen kann, wie die Stadt Stuttgart Erzieherinnen und Erzieher in Spanien anzuwerben. „Wir überlegen tatsächlich, ob wir so einen Schritt gehen.“ OB Wolf dämpfte in dem Punkt aber zugleich die Hoffnungen, da eben auch die Sprache in den Kitas ein entscheidender Faktor sei.

Auch eine Idee der Alternativen Liste (ALi) wollen OB Wolf und der Erste Bürgermeister Schölzel demnächst mit den Schulleitern erörtern. Die Fraktion beantragte nämlich, an den Waiblinger Schulen in geeigneter Form bei den Schulabgängern direkt für eine Ausbildung als Erzieherin und Erzieher zu werben - und zwar nicht nur durch Plakate, sondern mit Personen, die in die Klassen gehen.

Noch keine Entscheidung über Corona-Prämie für Erzieherinnen und Erzieher

Noch nicht entschieden wurde am Mittwochabend über den zweiten Teil des ALi-Antrags, in dem die Stadt Waiblingen aufgefordert wird, ihren Erzieherinnen und Erziehern rückwirkend fürs Jahr 2021 einen Betrag von 300 Euro als außertarifliche Zulage zu zahlen. Es soll eine Anerkennung für die Tätigkeit des Personals unter den schwierigen Corona-Bedingungen sein. Die Fraktion stellte am Dienstag, also einen Tag vor der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung, einen entsprechenden Antrag, nachdem erst im April 2022 ALi-Stadtrat Alfonso Fazio die Idee einer außertariflichen Bonuszahlung für die städtischen Kita-Beschäftigten ins Spiel gebracht hatte. In der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend selbst wurde dieser Teil des Antrags dann mit keiner Silbe erwähnt. Danach erläuterte Stadträtin Dagmar Metzger auf Nachfrage unserer Redaktion den Grund: Die Alternative Liste wolle den anderen Fraktionen noch genug Zeit zur Beratung geben. Da die Fraktionssitzungen am Montag gewesen seien und der Antrag erst am Dienstag verschickt wurde, habe es nicht genug Zeit gegeben.

Dünne Personaldecke, verstärkt Kündigungen und Krankheitsfälle

Fakt ist, dass Maßnahmen gegen die aktuelle Personalnot dringend nötig sind. Die Lage in immer mehr Kitas in Waiblingen ist angespannt. Die Personaldecke ist dünn, es gibt verstärkt Kündigungen, dazu kommen Krankheitsfälle. Die Folge sind langfristig eingeschränkte Öffnungszeiten, etwa in der Kita „Im Burgmäuerle“, der Kita „Beim Wasserturm“ oder der Kita Taubenstraße. Die Kita-Beschäftigten in Waiblingen streiken wie das Personal in anderen Kommunen seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen.

ALi-Fraktion: „Viele Erzieherinnen und Erzieher sind sehr enttäuscht

Dagmar Metzger, Monika Winkler und Alfonso Fazio verweisen in ihrem Antrag für die Bonuszahlung darauf, dass die pädagogische Tätigkeit von Erzieherinnen und Erzieher genau so wichtig zu nehmen sei wie die Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern, die über das Land den möglichen Steuerfreibetrag ausbezahlt bekommen haben. „Viele Erzieherinnen und Erzieher sind sehr enttäuscht, dass sie nicht die gleiche Anerkennung wie die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen bekommen haben.“ Es sei nicht verständlich und auch nicht vermittelbar, warum an den Schulen die Ganztagesbetreuerinnen und -betreuer anders behandelt würden als das Lehrpersonal.

Eine Wettbewerbsverzerrung sieht die Alternative Liste durch eine Sonderzahlung nicht. Erst im April hatte der Erste Bürgermeister Ian Schölzel geraten, es tunlichst zu vermeiden, als Kommune in einen Wettkampf ums Kita-Personal einzutreten – mit der Begründung, dass dies fürs interkommunale Miteinander schwierig wäre.

Stadt Waiblingen bietet im Kita-Bereich 57 Ausbildungsplätze an

Die Stadtverwaltung selbst führte in der Sitzung eine Reihe von Maßnahmen auf, wie sie auf den seit Jahren spürbaren Fachkräftemangel in den Kitas reagiert. So habe Waiblingen sukzessive die Ausbildungskapazitäten erhöht und sei von Anfang an in die Praxisintegrierte Ausbildung (Pia) eingestiegen, die zunehmend nachgefragt werde. Angehende Erzieher erhalten hier im Gegensatz zur klassischen Ausbildung von Beginn an ein Gehalt. Mittlerweile werden laut der Stadt 57 Ausbildungsplätze angeboten – wodurch jährlich eine hohe Zahl gut ausgebildeter Fachkräfte übernommen werden könne. Auch verweist Waiblingen auf ein Fortbildungsprogramm, das dem Bedarf der Leitungs- und Fachkräfte entspreche, mit einem jährlichen Anspruch von bis zu fünf Fortbildungstagen.

Waiblingen hat 36 Stellen für geringfügig beschäftigte Unterstützungskräfte in den Kitas geschaffen

Wer sich mit einer Fachausbildung oder einem Studium weiterqualifizieren will, für den übernimmt die Stadt die vollen Kosten und gewährt darüber hinaus die erforderliche Freistellung vom Dienstplan. Auch hat die Stadt Angebote für Quereinsteiger oder Fachkräfte, die ihre Ausbildung im Ausland gemacht haben. Durch die Einführung der Ersten und Zweiten stellvertretenden Leitungen hat Waiblingen zudem interne Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen. Zudem gibt es nun 36 Stellen für geringfügig beschäftigte Unterstützungskräfte, die sich um nicht-pädagogische Aufgaben kümmern und damit das pädagogische Personal entlasten sollen. Besetzt sind davon 28.

Stadt Waiblingen plant Werbekampagne, um pädagogisches Personal zu gewinnen

Des Weiteren sind laut der Stadt 19 Zusatzkräfte mit in der Regel 25 Wochenstunden beschäftigt, die auch in der pädagogischen Arbeit unterstützen. Um weiteres pädagogisches Personal zu gewinnen, wird gerade eine speziell auf die Berufsgruppe zugeschnittene Werbekampagne für Printmedien und digitale Medien umgesetzt. Beginn ist am Dienstag, 17. Mai, von da an werden zehn Tage lang Großflächenplakate genutzt, unter anderem an den Bahnhöfen. Im Juli 2022 sollen mit der Kampagne gezielt Studienabgänger angesprochen werden. Auch wird die Stadt am 25. Juni bei einer Jobmesse in Schorndorf sowie im zweiten Halbjahr 2022 bei zwei weiteren Jobmessen präsent sein. Plakate an Durchgangsstraßen und Banner an Brücken sind ebenfalls Teil des Werbekonzepts. Und natürlich wird auch an die sozialen Medien gedacht.

Stadt bietet nach eigener Aussage jedem Azubi im Kita-Bereich an, ihn zu übernehmen

Von den Stadträten gab es für das Konzept der Stadt viel Lob. Peter Beck (SPD) fand, dass Stellen nicht immer nur durch ein höheres Gehalt attraktiv werden, sondern oft durch weiche Faktoren. „Für mich ist die Pia-Ausbildung der ganz große Wurf“, sagte Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei. Diese werde schließlich auch bezahlt. Auf die Frage, ob es mehr Bewerber als Plätze für die 57 Ausbildungsplätze in den städtischen Kitas gebe, musste dies Frank Bender, Leiter des Fachbereichs Personal und Organisation, verneinen. „Ich bin mir relativ sicher, dass wir noch freie Stellen in der Ausbildung haben.“ Alle Azubis, die bei der Stadt eine Ausbildung als Erzieherin und Erzieher abschließen, bekommen laut Bender zudem immer die Möglichkeit übernommen zu werden.

Richtig gut kam vor allem die Idee der Stadt an, Verwaltungskräfte zur Entlastung des Kita-Personals einzusetzen. „Das ist eine Art der Entlastung, an die man bisher gar nicht so gedacht hat“, sagte Stadträtin Silke Hernadi (FW/DFB). Andrea Rieger (FDP) bestätigte das und verwies darauf, dass diese Verwaltungsarbeit in den Kitas extrem zugenommen habe - „und wirklich einem manchmal den Job verleidet.“