Erzieherinnen fehlen auch in Waiblingen: Brauchen Kitas "mehr Beinfreiheit"?

Angesichts des Personalmangels in Kitas fordert der Städtetag Baden-Württemberg „mehr Beinfreiheit“ - soll bedeuten: Kommunen sollen vor Ort mehr selbst über die Kinderbetreuung entscheiden dürfen. Die Vorgaben, wie viele Fachkräfte es geben muss, sollen gelockert werden. Auch die evangelischen und katholischen Kirchen wünschen sich Entlastung durch Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte. Was sagt die Stadt Waiblingen dazu?

Im März hat der Städtetag einen „Zukunftsparagrafen“ im Kindertagesbetreuungsgesetz vorgeschlagen. „Dieser Zukunftsparagraf soll begrenzende Regelungen außer Kraft setzen, denn landesrechtlich werden viele Möglichkeiten eingeschränkt“, so Ralf Broß, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages, in einer Pressemitteilung. Wegen des „dramatischen Personalmangels“ brauche man „mehr Beinfreiheit statt der engen Vorgaben etwa beim Fachkräftekatalog. Wenn die Städte die nicht erfüllen müssten, würden sich ganz neue Perspektiven öffnen.“

Mit anderen Worten: Da ausgebildete Erzieherinnen kaum zu kriegen sind, soll es den Gemeinden erlaubt sein, etwa Hauswirtschaftskräfte, Heilpädagoginnen oder andere Mitarbeitende in der Betreuung der Kinder einzusetzen.

Beim Kindeswohl und der Sicherheit solle es dadurch „keinerlei Abstriche“ geben, so Benjamin Lachat, Dezernent für Soziales beim Städtetag. „Die Grundidee lautet: Alle Beteiligten vor Ort – Eltern, Personal, Kommune – setzen sich an einen Tisch und finden ihre individuelle Lösung, die für alle funktioniert. Das können neue Öffnungszeiten sein, andere Betreuungsangebote oder andere Gruppenstrukturen.“

Kirchen: Hauswirtschaftskräfte könnten Erzieherinnen entlasten

Als mögliche „Basis für ein gemeinsames Vorgehen“ bezeichnen diese Ideen die evangelischen und katholischen Kirchenleitungen in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Verwaltungskräfte und/oder Hauswirtschaftskräfte könnten die pädagogischen Fachkräfte entlasten, so dass mehr Zeit für die Kinder bliebe“, schreibt der Vorsitzende der entsprechenden Kirchenkonferenz, Jan Sebastian Hermann vom Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart. „Allerdings gibt es bisher im Land keine Lösung, solche nicht-pädagogischen Kräfte zusätzlich zu finanzieren“, merkt er an.

Die Kirchen plädieren für den „Einsatz von multiprofessionellen Teams“ in den Kitas: „Dabei könnten ergänzend nicht-pädagogische Kräfte eingesetzt werden, die Basisqualifikationen in Frühkindlicher Bildung berufsbegleitend erwerben.“

In Waiblingen gibt es über ein Dutzend kirchliche Kitas. Für Martin Walz, Geschäftsführer Kindertageseinrichtungen beim evangelischen Kirchenbezirk, ist der „zunehmende Personalmangel“ eine „sehr große gesellschaftliche Herausforderung“, teilt er auf Anfrage mit. „Allerdings ist es aus meiner Sicht keine zukunftsorientierte Lösung, den Druck an die verbliebenen Fachkräfte weiterzugeben. Ein Ziel könnte es sein, Lösungen und Wege der Umsetzung zur erarbeiten, die zu einer Entlastung der Fachkräfte führen. Die Erzieherinnen in unseren Einrichtungen leisten eine sehr wertvolle pädagogische Arbeit - und sehr viel mehr, als von Außenstehenden oft wahrgenommen wird.“

Evangelische Kitas in Waiblingen: Aktuell drei Fachkraftstellen nicht besetzt

Im Bereich Waiblingen gebe es bei den evangelischen Kitas aktuell drei vakante Fachkraftstellen. „Um diese und auch andere Ausfälle gut kompensieren zu können, haben wir einen Pool an Vertretungskräften aufgebaut. Zu unseren Vertretungskräften zählen Fach- und Nichtfachkräfte, die spontan einzelne Tage übernehmen können oder im Rahmen einer Teilzeitanstellung längere Zeiten in einer Einrichtung eingesetzt werden. In keiner unserer Einrichtungen ist aktuell die Betreuungszeit eingeschränkt.“

Weniger strenge Vorgaben für die Kommunen, gefällt dieser Gedanke auch der Stadt Waiblingen? Grundsätzlich befürworte sie „zukunftsgerichtete Ansätze“, so Michael Tretter, Abteilungsleiter Kindertageseinrichtungen. Denn: „Im Hinblick auf den allgemeinen Ausbau der Kindertageseinrichtungen und den künftigen Rechtsanspruch in der Ganztagsbetreuung im Schulbereich wird es in der nahen Zukunft nicht einfacher werden, ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.“

Städtische Kitas: Zusatzkräfte können "punktuell entlasten"

Die Stadt Waiblingen setze jetzt schon Unterstützungskräfte zusätzlich zum Fachpersonal in Kitas ein. Das eröffne „eine weitere Möglichkeit, die anfallenden Arbeiten in den Einrichtungen zu erledigen und pädagogisches Fachpersonal punktuell zu entlasten“, sagt Tretter. Es gebe auch die Chance, „Nicht-Fachkräfte durch die Erfahrung für eine pädagogische Ausbildung zu gewinnen“.

Zur Forderung nach „mehr Beinfreiheit“ erklärt der Verwaltungsvertreter, bei der Entlastung seien Vor- und Nachteile abzuwägen. „Oberstes Ziel der Stadt ist es, dass bei allen Maßnahmen die Qualität und der Umfang der Betreuungsangebote aufrechterhalten werden können.“ Schon heute würden die Kitaleitungen in Waiblingen grundsätzlich einbezogen.

Skeptisch beurteilt den Städtetag-Vorstoß der Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg. „Mehr unqualifiziertes Personal zu beschäftigen ist keinesfalls eine Aufwertung der frühkindlichen institutionellen Bildung, sondern signalisiert, dass Kinderbetreuung jeder kann“, kritisiert Anja Braekow. „Eine Schulung reicht vielleicht aus, um mit fachfremdem Personal als Zusatzkräfte den Alltag zu bewältigen, aber nicht, um sie als Ersatz für gelernte Fachkräfte einzusetzen.“ Sie fordert einen „Kita-Gipfel“ und mehr Geld für bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas.