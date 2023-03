"Es ist wirklich traurig": Fachkräfte-Sorgen treiben auch Ärzte in Waiblingen um

Neben Ärztemangel und Medikamenten-Engpässen beschäftigt die Gesundheitsbranche noch ein anderes Problem: Fachpersonal ist ebenfalls rar geworden. Eine Kinderarztpraxis aus Waiblingen hat seit zwei Jahren keine Bewerbungen mehr für die Ausbildung zur MFA (Medizinische Fachangestellte, oft noch „Arzthelferin“ genannt) bekommen. Ein Hausarzt sieht darin „mit eines der drängendsten Themen, die uns Arztpraxen umtreiben“.

Ein „empfindliches Loch“ entsteht jedes Mal, wenn eine MFA – es handelt sich Statistiken der Bundeszentrale für politischen Bildung zufolge nach wie vor um einen fast ausschließlichen Frauenberuf – krank wird und ausfällt, sagt Kinderärztin Dr. Annette Weimann. In ihrer Gemeinschaftspraxis am Alten Postplatz wird bei krankheitsbedingtem Personalmangel die Telefonzeit verkürzt. Der Anrufbeantworter wird dann morgens und nach der Mittagspause nachmittags eine halbe Stunde später ausgeschaltet. Vorübergehend, „damit wir den Tagesablauf organisieren können“, so Weimann.

Sollte allerdings eine der Arzthelferinnen – bis 2006 hieß der Ausbildungsberuf noch so, seitdem sind es MFA – ganz aufhören, „trifft uns das sehr hart“, sagt die Kinderärztin.

Woher soll neues Personal kommen? „Es ist wirklich traurig“

Seit zwei Jahren hätten sie in der Praxis keine Bewerbungen mehr auf die offene MFA-Ausbildungsstelle auf dem Tisch gehabt. Bei einer Fachmesse hätten sie und ihre Kollegen neulich eine Verbandsvertreterin auf das Thema angesprochen und gefragt, wo sie denn noch Praxispersonal herbekommen sollen: „Die zuckte auch nur die Achseln. Es ist wirklich traurig“, findet Annette Weimann.

Dabei sei es ein anspruchsvoller und „unglaublich vielseitiger“ Beruf. „Es werden nicht nur am Telefon Termine ausgemacht.“ Die MFA beraten Patienten, haben auch eigene Spezialgebiete, etwa Ernährungs- oder Übergewichtberatung oder die Versorgung von Diabetikern.

Annette Weimann: "Eine Arztpraxis ohne MFA ist verloren"

Dr. Weimann betont: „Ich singe das hohe Lied der MFA. Sie sind ganz wichtig. Eine Arztpraxis ohne MFA ist verloren, kann nicht vernünftig arbeiten, kann eigentlich gar nicht existieren. Sie sind unsere Stütze und nehmen uns so viel Arbeit ab.“

Sie glaubt, dass unter anderem die „etwas blöden“ Arbeitszeiten ein Grund sind für den Mangel. Ihre Gemeinschaftspraxis hat normalerweise Montag bis Freitag bis 17 Uhr geöffnet, andere Arztpraxen bieten aber auch noch spätere Termine an, um Berufstätigen entgegenzukommen. MFA sind aus Sicht der Kinderärztin zudem „zu schlecht bezahlt“. Viele Ausgelernte wanderten daher ab, etwa zu Krankenkassen.

Daniel Schäfer: "Personalfrage mit eines der drängendsten Themen"

Die Fachkraft-Lücke macht sich auch in der Hausarztpraxis Schulte und Schäfer in der Ludwigsburger Straße bemerkbar. „Tatsächlich ist die Personalfrage mit eines der drängendsten Themen, die uns Arztpraxen umtreiben“, sagt Dr. Daniel Schäfer.

Ein anderes seien die „ständig steigenden Personalkosten“, verweist der Allgemeinmediziner auf die Tarifabschlüsse für MFA in den vergangenen Jahren.

Laut derzeitigem Tarifvertrag zwischen der „Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten“ und dem Verband medizinischer Fachberufe erhalten MFA in Vollzeit je nach Berufsjahr und Verantwortung zwischen 2207 (Berufsanfänger in Tätigkeitsgruppe I) und 3200 Euro (Berufsanfänger in Tätigkeitsgruppe VI, mit Führungsaufgaben) bis hin zu 3058 Euro (Gruppe I) beziehungsweise 4344 Euro (Gruppe VI) ab dem 29. Berufsjahr.

Dr. Schäfer aus Waiblingen zufolge sind die Praxen aber „gezwungen, Gehälter zu bezahlen, die deutlich über den Tarifabschlüssen der MFAs liegen, um gegen Krankenhäuser, Krankenkassen usw., die alle auch um MFAs konkurrieren, bestehen zu können“.

„Diese Mehrkosten werden in keiner Weise durch unsere Abschlüsse für die ärztlichen Honorare abgedeckt. Dies bringt manche Praxen durchaus in finanzielle Schieflage, besonders in diesen Zeiten mit hohen Energiekosten, die die Praxen zusätzlich belasten.“

Es fehle ein Inflationsausgleich, und anders als bei Krankenhäusern gebe es keine Energiekostenhilfen – während die Erhöhung der Kassenhonorare mit zuletzt zwei Prozent zu gering gewesen sei.

Hausarzt: Personal zu finden ist „extrem schwierig“

Was die Fachkraft-Suche angeht, sei es „extrem schwierig geworden, überhaupt noch Personal zu finden, 'gutes Personal' zu finden ist ungleich schwieriger“. „Meine Praxis sucht quasi immer nach MFAs“, so Daniel Schäfer weiter.

„Um die natürliche Fluktuation ausgleichen zu können, halten wir immer die Augen und Ohren offen, auch wenn wir aktuell das große Glück haben, gut besetzt zu sein, und das mit einem Team, das freundlich ist und das trotz der riesigen Anstrengungen, die es in den letzten Jahren durch die Pandemie ertragen musste, nie die gute Laune verloren hat. Auch haben wir das Glück, zwei Lehrlinge gefunden zu haben, die unser Team tatkräftig unterstützen. Wo früher 15 bis 20 Bewerbungen in einem Jahrgang die Regel waren, kann man sich heute glücklich schätzen, wenn überhaupt eine kommt.“

Die „Personalnot im MFA-Bereich“ sei eine „weitere große Hürde“, so Schäfer, der Vorstandsmitglied der Notfallpraxis Waiblingen und 2. Vorsitzender der Kreisärzteschaft Rems-Murr Süd ist. Durch die „politischen Entscheidungen der letzten Jahre“ sei „unser doch eigentlich so schöner Beruf immer unattraktiver“ geworden für junge Kolleginnen und Kollegen. Als „Sargnagel für unser Gesundheitssystem“ sieht der Hausarzt allerdings „die Personalnot unter den Ärzten, die bei einem weiter voranschreitenden Ärztemangel entsteht“. Dass die vom Bundesgesundheitsministerium geplanten Gegenmaßnahmen daran etwas ändern können, glaubt Daniel Schäfer nicht.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vor kurzem etwa darauf gedrungen, 5000 zusätzliche Medizin-Studienplätze schaffen, um mehr Ärzte ausbilden zu können. Bildung ist allerdings Ländersache.