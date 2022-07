Evangelische Kirche Waiblingen: Pfarrer Michael Oswald hört nach 19 Jahren auf

Wenn Michael Oswald aus dem Pfarrbüro am Danziger Platz 30 in den Garten geht, dann sehen ihn die Kinder vom evangelischen Kindergarten „Sternschnuppe“ in der Regel sofort – und dann, sagt der 63-Jährige, gebe es ein „Riesengeschrei“. Dem Pfarrer der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Waiblingen-Süd gefällt das, dass sie dann alle „Herr Oswald“ rufen. Irgendwie, sagt er, habe dieser Danziger Platz mit der ebenfalls nah gelegenen Rinnenäckerschule einen fast dörflichen Charakter. 19 Jahre hat Michael Oswald hier als Pfarrer gearbeitet und in einem Haus gelebt, mit seiner Frau und seinen vier Kindern. Nun geht er bald in den Ruhestand.

Die neue Pfarrerin in Waiblingen-Süd hat nur noch eine 50-Prozent-Stelle

Dass es bereits eine Nachfolgerin für ihn gibt, freut den 63-Jährigen. Ulrike Jenter-Groll, derzeit Pfarrerin in Untergruppenbach im Dekanat Heilbronn, übernimmt zum ersten Advent (27. November 2022) das Amt. Allerdings wird es dann nur noch eine 50-Prozent-Stelle sein. Auch was die Zukunft der Räume im Martin-Luther-Haus angeht, ist vieles offen. Die Mitgliederzahlen und damit die Einnahmen der Evangelischen Kirche gehen weiter zurück, infolgedessen stellt sich auch die Frage, welche Gebäude eventuell verkauft werden müssen. Beim Martin-Luther-Haus ist genau das möglich – auch wenn nicht jedes Kirchenmitglied mit dieser Zukunftsperspektive glücklich ist.

Das Martin-Luther-Haus wird die Kirchengemeinde nicht halten können

Andere Gebäude wie das Ökumenische Haus der Begegnung auf der Korber Höhe, das zu Teilen der katholischen Kirchengemeinde gehört, wären aber noch schwerer zu veräußern. So gesehen wird in Sachen Sparprogramm wohl das Martin-Luther-Haus aufgegeben. „Wir können das so nicht halten“, stellt Pfarrer Michael Oswald klar. Spätestens wenn eine Sanierung ansteht, hat die Kirche ein Problem – denn Handwerker sind nicht nur schwer zu bekommen, sondern kosten auch mehr. „Die Preise explodieren.“

Stadtteilmanagerin Monika Niederkrome hat seit Herbst 2018 ihr Büro im Gebäude

Seit dem 1. September 2018 wird das Martin-Luther-Haus ohnehin in Kooperation mit der Stadt Waiblingen betrieben. Dort befindet sich nun das Forum Süd, in dem Stadtteilmanagerin Monika Niederkrome arbeitet. Michael Oswald hat die Hoffnung, dass die Stadt vielleicht mal das ganze Gebäude übernimmt, mit Ausnahme der Kirche. Auch jenseits der Gottesdienste könnten dort dann Treffen oder Veranstaltungen stattfinden. „So einen Raum muss man nicht nur sonntags nutzen“, findet Michael Oswald. Wenn etwa die Stadt das Martin-Luther-Haus bis auf den Kirchenraum übernimmt, dann wäre es aus Sicht des 63-Jährigen durchaus möglich, dass sich die Kirchengemeinde dort dann auch wieder teilweise einmietet. „Viele Menschen hängen an diesem Haus.“

Wenn Michael Oswald daran denkt, was ihm in den 19 Jahren in Waiblingen besonders gut gefallen hat, dann ist er schnell bei der Kinderbibelwoche, kurz Kibiwo. Als er frisch kam, wurden in den Herbstferien regelmäßig rund 80 Kinder angemeldet. Die Zahl ist längst gesunken, zuletzt auch wegen Corona – doch beliebt ist das Halbtagsangebot noch immer.

Schön findet es der 63-Jährige, dass stets so viele Ehrenamtliche mitgeholfen haben. Da seine Nachfolgerin Ulrike Jenter-Groll erst Ende November anfängt und in diesen Herbstferien noch keine Zeit hat, springt nun das Team von „Kirche unterwegs“ der Bahnauer Bruderschaft ein, einem freien Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche mit Sitz in Weissach im Tal. Michael Oswald ist darüber sehr froh, da er es wichtig findet, dass es das Angebot regelmäßig gibt.

Als Martin-Luther-Gemeinde gab es noch einen eigenen Kirchengemeinderat

Dankbar ist Michael Oswald auch für die gute Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinderäten. Vor der Fusion der evangelischen Kirchengemeinden in Waiblingen hatte die damals noch eigenständige Martin-Luther-Gemeinde einen eigenen Kirchengemeinderat, seit der Reform gibt es nun einen sogenannten Parochieausschuss. Zu siebt sind sie da inklusive Pfarrer, etwas weniger Leute als früher.

Michael Oswald gefällt es, wie das Gremium stets gewissenhaft und ernsthaft, aber dennoch mit Humor seine Aufgaben angepackt hat. „Ich habe keinen Grund gehabt zu fliehen“, sagt er und lächelt. Der 63-jährige Pfarrer weiß, dass solch eine gute Zusammenarbeit mit Kirchengemeinderäten auch nicht selbstverständlich ist.

Michael Oswald stammt aus Worms am Rhein

Er wuchs einst in Worms in Rheinland-Pfalz in einer Familie auf, die in der Kirche aktiv war. Der Vater war 30 Jahre lang Vorsitzender des Kirchenvorstands. „Deshalb bin ich ein Stück weit vorbelastet, positiv geprägt.“ Bereits im Lauf der Gymnasialzeit war dann für Michael Oswald klar, dass er Theologie studieren will. In seinem Umfeld gab es einige junge Leute, die sich in der christlichen Jugendarbeit engagierten und von der ökumenischen Gemeinschaft in Taizé begeistert waren. Michael Oswald fuhr unter Leitung eines evangelischen Religionslehrers nach Israel – und mit einem katholischen Reli-Lehrer nach Polen. Er besuchte ein sogenanntes Altsprachliches Gymnasium und hatte dort Latein, Altgriechisch und sogar Hebräisch – also alle Sprachen, die er später auch im Studium der evangelischen Theologie benötigte.

Nach dem Vikariat in Sindelfingen verschlug es Michael Oswald für vier Jahre nach Steinheim an der Murr, ehe er seine erste sogenannte ständige Stelle in Bietigheim bekam. Das bedeutet, dass er dort eigentlich unbefristet bleiben kann – wobei früher in der Landeskirche immer empfohlen wurde, dass man nach sieben bis zehn Jahren die Stelle wieder wechseln soll. Zwölf Jahre blieb Michael Oswald in Bietigheim, ehe er sich auf die Pfarrerstelle in Waiblingen-Süd bewarb. Dieser Wechsel habe bedeutet, dass er „ein Stück weit mehr in leitender Funktion“ arbeiten konnte.

Der Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Michael Oswald findet nun am Sonntag, 17. Juli, in der Martin-Luther-Kirche statt. Der Frauenchor wird singen, auch Dekan Timmo Hertneck wirkt mit. Beginn ist um 10 Uhr, im Anschluss gibt es einen Stehempfang mit Grußworten sowie Kaffee und Kuchen. Am Tag nach dem Gottesdienst beginnt auch offiziell der Urlaub des 63-Jährigen.

Neugriechisch lernen und am Salier-Gymnasium Theater spielen

Was er im Ruhestand alles machen will, hat Michael Oswald auf einer Liste festgehalten. Er will wieder anfangen, Neugriechisch zu lernen, mehr Bücher lesen und den nächsten Winter voll genießen – zum Beispiel mit Ski-Wandern im Allgäu. Heißt: Er wandert dann den Berg hoch und fährt wieder runter. Im Deutschen Alpenverein will er aktiv mithelfen und auch Zeit fürs Theaterspielen finden. Letzteres will er in der Theatergruppe Mélange des Waiblinger Salier-Gymnasiums verwirklichen, die aus Schülern, Lehrern und Eltern besteht. Auch weiter weg wohnende Freunde möchte Michael Oswald besuchen, etwa in den Niederlanden oder in Berlin. Kurz und gut: All das steht an, für was er bisher nur eingeschränkt Zeit hatte.

Das neue Zuhause in Urbach gefällt Michael Oswald und seiner Frau sehr. In einer Wohnung leben sie dort nun – und haben bereits eine schöne Hausgemeinschaft mit den Nachbarn erlebt. „Die haben gleich ein Fest organisiert.“