Evangelischer Kirchenbezirk Waiblingen: Ulrich Erhardt zum neuen Dekan gewählt

Ulrich Erhardt (58) ist zum Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Waiblingen gewählt worden. Er folgt auf Timmo Hertneck, der in den Ruhestand geht. Erhardt tritt sein neues Amt voraussichtlich nach den Sommerferien 2023 an. Das teilte am Dienstagnachmittag die Evangelische Landeskirche mit.

„Der guten Botschaft von Gottes Liebe“

Aktuell ist Ulrich Erhardt als geschäftsführender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Sontheim-Niederstotzingen tätig. Er sagt laut Pressemitteilung über seine neue Aufgabe: „Unsere Kirche steht vor tiefgreifenden Veränderungen – sie wird bunter, älter und zahlenmäßig weniger.“ Vor diesem Hintergrund wolle er „positive Projekte in zukunftsträchtigen kirchlichen Handlungsräumen gestalten, so dass wir vor Ort präsent bleiben mit der guten Botschaft von Gottes Liebe. Dazu gehören ansprechende Gottesdienste, Angebote für alle Generationen, ortsnahe Diakonie und Seelsorge, einladende Kirchen und Gebäude.“ Das solle der Kirchenbezirk durch seine Dienste in Kirchenmusik, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Diakonie und Verwaltung unterstützen.

Das Studium der Theologie, Erziehungswissenschaft und Geschichte in Tübingen, Münster und München schloss Ulrich Erhardt mit dem ersten theologischen Examen und in den nichttheologischen Fächern berufsbegleitend mit dem Grad eines Magister Artium (M.A.) an der Fernuniversität in Hagen ab. Es folgte von 1992 bis 1995 das Vikariat in Zwerenberg. Bis 1998 war Erhardt als Pfarrer zur Anstellung in Ebersbach an der Fils tätig. Er arbeitete anschließend als Pfarrer in Gnadental und Neunkirchen und machte erste Erfahrungen auf Bezirksebene, unter anderem als Bezirksjugendpfarrer im Nebenamt.

Einst Jugendpfarrer in Ulm

Von 2007 bis 2014 war Ulrich Erhardt Jugendpfarrer in Ulm mit einem landeskirchlichen Dienstauftrag im Bereich der Vernetzung von Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit. Seit 2014 ist er Pfarrer in Niederstotzingen und seit 2019 geschäftsführender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Sontheim-Niederstotzingen. Ulrich Erhardt ist verheiratet. In seiner Freizeit liest er gerne die verschiedensten Arten von Literatur und ist mit Fahrrad, Ski oder Laufschuhen sportlich unterwegs.

Ulrich Erhardts Vorgänger Timmo Hertneck fing im Mai 2013 als Dekan im Kirchenbezirk Waiblingen an. Zuvor war er zehn Jahre in der Kirchengemeinde Feuerbach tätig. Timmo Hertneck geht wie bereits angekündigt 2023 in den Ruhestand.