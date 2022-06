Fällt das Altstadtfest Waiblingen 2022 ins Wasser? So sind die Wetter-Aussichten

Das Altstadtfest kehrt zurück: Vom 24. bis 26. Juni soll in Waiblingen nach längerer Corona-Pause wieder ausgiebig gefeiert werden. Das Event ist eine wichtige Einnahmequelle für die Vereine. Aber spielt das Wetter mit? Ein Blick auf die Prognosen fürs Wochenende (Stand 23.06., 10.57 Uhr).

DWD: Unwetter am Freitag möglich

Laut aktuellen Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden für den Freitagabend in Baden-Württemberg örtlich "unwetterartige Gewitter" mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet – bis in die Nacht hinein. Erst im weiteren Verlauf der Nacht soll sich das Unwetterpotenzial langsam Richtung Norden verlagern.

Wie genau sind solche Wetter-Warnungen?

Dazu muss man wissen: Diese Prognosen werden genauer, umso näher der Zeitraum rückt, für den die Vorhersage gilt. Konkrete, örtlich begrenzte Warnungen werden in der Regel erst wenige Stunden bis Minuten vor dem Wetter-Ereignis herausgegeben. Und selbst dann sind lokale Vorhersagen schwierig. Ob Waiblingen also betroffen sein wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen

Wie sieht es am Wochenende aus? Ein Warnlagebericht liegt zwar noch nicht vor, aber in der aktuellen Wochenvorhersage des DWD werden für den Südwesten am Samstag keine Gewitter prognostiziert. Für Sonntag heißt es auf Deutschland bezogen: "Am Sonntag vornehmlich in der Westhälfte teils kräftige Gewitter oder Starkregenfälle mit lokaler Unwettergefahr".

Wetterbericht: Wochenende wird warm und tendenziell trocken

Ein Blick auf die Wetter-Portale lässt aber für das Wochenende hoffen.

Laut wetter.com wird der Freitag zwar regnerisch und gewittrig, das Wochenende aber trocken. Für Samstag und Sonntag lässt sich die Prognose mit "heiter bis wolkig" bei geringer Regenwahrscheinlichkeit zusammenfassen. Die Temperaturen schwanken um die 25-Grad-Marke.

Wetter Online: Bis zu 31 Grad am Sonntag

Bei "Wetter Online" liegt die Regenwahrscheinlichkeit für Waiblingen am Wochenende etwas höher. Für Samstagnachmittag werden aktuell 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit angezeigt, die im Laufe des Tages abnehmen soll. Am Sonntag liegt die Wahrscheinlichkeit für Regen beim Online-Portal momentan konstant bei 20 Prozent.

Aber: Für beide Tage werden auch deutlich höhere Maximaltemperaturen angezeigt als bei der Konkurrenz: Bis zu 27 Grad am Samstag, und stolze 31 Grad für Sonntag.