Voll besetzte Restaurants, lange Schlangen an den Essensständen, Live-Musik und ein Gedränge in weiten Teilen der Altstadt, das kein schnelles Durchkommen mehr gestattete – „Waiblingen leuchtet“ hat die Stadt am Freitagabend in eine Zeit vor Corona zurückversetzt. Masken waren nur vereinzelt zu sehen, dem ein oder anderen war in der Menschenmasse auch unwohl – die meisten Besucher waren aber einfach nur froh über die ausgelassene Stimmung und das Lichtspektakel an den Fassaden.

