Für 350 Beschäftigte: Stihl plant neues Bürogebäude in Waiblingen-Neustadt

Aktuell wird noch am Stihl-Werk eins die Markenwelt gebaut. Doch das nächste große Bauprojekt des Motorsägen-Herstellers Stihl befindet sich in Planung. Es wird das Gesicht des Werks zwei grundlegend verändern. Ein bestehendes Bürogebäude an der Neustadter Hauptstraße wird dafür abgebrochen und durch ein neues mit rund 350 Arbeitsplätzen ersetzt. Die bestehende Fläche des Werks soll damit optimal ausgenutzt werden.

Als Grund für die Weiterentwicklung des Werks nennt das Unternehmen die positive Geschäftsentwicklung und damit verbunden die gestiegene Zahl an Arbeitsplätzen. Dr. Nikolas Stihl, Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender: „Mit dieser Entscheidung bekennen wir uns nicht nur zum Standort Deutschland, sondern stärken abermals unsere Wurzeln am Stammsitz in Waiblingen. Wir investieren in die Zukunft und schaffen mit dem Neubau Raum für neue Arbeitsplätze.“

Abbruch des alten Gebäudes 2025

Die Büro-Arbeitsplätze sollen nach dem neuen Konzept der „Stihl-Arbeitswelten“ gestaltet werden und ein individuelles sowie interaktives Arbeiten ermöglichen. Außerdem werden flexibel nutzbare Projektflächen, eine Kantine mit Café-Bereich, großzügige Fahrradabstellmöglichkeiten sowie eine Tiefgarage geschaffen. Bis dahin wird freilich noch einiges Wasser die Rems hinunterfließen. Das bestehende Bürogebäude wird voraussichtlich 2025 zunächst zurückgebaut, ehe die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können.

Markenwelt eröffnet 2023

Aktuell entsteht am Stammsitz des Weltkonzerns an der Neustädter Badstraße die neue Stihl-Markenwelt. Sie dient als Schaufenster, in dem Handelspartner technologische Meilensteine wie die Stihl Contra und die neuesten Innovationen präsentiert bekommen. Ein Markenshop fungiert als Vorbild für Stihl-Shops in aller Welt. 2023 soll die Markenwelt eröffnen.

Zugänglicher, begrünter Vorplatz

Fünf Arbeiten regionaler und nationaler Architekturbüros standen für das neue Gebäude zur Auswahl, die von einer unabhängigen und fachkundigen Jury unter dem Vorsitz von Architekt Prof. Jens Wittfoht bewertet wurden. Das Rennen zur weiteren Realisierung machte schließlich die Arbeit von Wulf Architekten aus Stuttgart. Begründung: Der kompakte Baukörper füge sich überzeugend in den städtebaulichen Kontext ein und schaffe eine gelungene Verbindung zwischen Werksgelände und öffentlichem Raum. Die Planungen sehen nämlich auch einen frei zugänglichen und begrünten Vorplatz an der Ecke Neustadter Hauptstraße/ Andreas-Stihl-Straße vor.

(Weitere Infos folgen im Lauf des Tages hier).