Fahrermangel behoben: Bürgerbus Bittenfeld bleibt erhalten - bald neues Auto

Wegen Fahrermangel hat zwischenzeitlich mal wieder das Aus für den Bürgerbus in Bittenfeld gedroht – doch mittlerweile haben sich neue Ehrenamtliche gemeldet. Für die rund 90 Fahrgäste, die das Angebot regelmäßig nutzen, ist das eine gute Nachricht. Der Bürgerbus fährt nämlich all jene Menschen aus Bittenfeld, die selbst entweder nicht mehr Auto fahren können oder es sich nicht mehr zutrauen – und zwar in einem Radius von circa zehn Kilometern. Gefahren werden die Menschen zu niedergelassenen Ärzten, Physiotherapeuten oder zum Klinikum in Winnenden.

Nutzer müssen sich für den Bürgerbus mindestens drei Tage im Vorfeld anmelden

Just die Klinik war es auch, wegen der die Idee mit dem Bürgerbus einst aufkam. Mit dem Auto ist man dort von Bittenfeld aus in 15 Minuten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen die Leute aber rund 50 Minuten, inklusive zweimaligen Umsteigens. Für Menschen, die krank oder allgemein nicht mehr so gut zu Fuß sind, wäre solch eine Busfahrt mit viel Aufwand verbunden. Beim Bittenfelder Bürgerbus müssen sie sich mindestens drei Tage im Vorfeld anmelden, entweder telefonisch unter 0 71 46/5 38 25 49 oder unter buergerbus-bittenfeld@web.de. Koordiniert wird alles in der Regel von Ute Fischer. Sie stimmt die Fahrtwünsche mit den ehrenamtlichen Fahrern ab.

Alle Fahrer müssen sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen

Für die Fahrt fällt für die Fahrgäste nur ein kleiner Unkostenbeitrag an, der direkt an den Fahrer geht. Ein Teil davon kann der Fahrer behalten, der Rest geht an den Krankenpflegeverein Bittenfeld, der den Bürgerbus finanziert und dessen Vorsitzende die Bittenfelder Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias ist. Zur Sicherheit müssen sich alle Fahrerinnen und Fahrer regelmäßig ärztlich untersuchen lassen.

2020, als noch niemand gegen Corona geimpft war, stand der ehrenamtliche Fahrdienst in Bittenfeld schon mal auf der Kippe. Die meist älteren Fahrer hatten schlichtweg Angst, sich zu infizieren. Monatelang war es Monika Gläser, die als Einzige in ihrem Privatauto die Menschen fuhr. 2021 verbesserte sich die Situation durch die Impfungen, ehe sie sich 2022 wieder verschlechtert hatte, bedingt durch die Pandemie und Krankheitsfälle. Ein weiterer Grund für den erneuten Rückgang bei der Zahl der Fahrer war, dass der Krankenpflegeverein vor Monaten bat, künftig mit dem Privatauto die Fahrgäste von A nach B zu bringen. Der Kleinbus vom Haus Elim, der für den Krankenpflegeverein kostenpflichtig ist, soll seither nur noch in Ausnahmefällen für größere Gruppen genutzt werden.

Kleinbus des Hauses Elim steht nur zu eingeschränkten Zeiten für den ehrenamtlichen Fahrdienst bereit

Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias begründet diese Entscheidung damit, dass der Kleinbus des Bittenfelder Pflegeheims nur zu eingeschränkten Zeiten für den ehrenamtlichen Fahrdienst zur Verfügung stand. Das Haus Elim braucht das Fahrzeug eben auch für die eigenen Tagespflegegäste. Nicht jeder Ehrenamtliche wollte indes mit seinem privaten Auto Bürgerbus-Fahrten unternehmen, was die Ortsvorsteherin durchaus nachvollziehen kann.

Um den Versicherungsschutz mussten sich jene, die als Fahrer blieben, keine Sorgen machen. Doch die Zahl der Fahrer und derjenigen, die Fahrtenanfragen annehmen, war im Frühjahr 2022 schließlich auf drei gesunken. Bis zum Sommer blieb die Lage angespannt – doch dann konnten nach einem Suchaufruf fünf neue ehrenamtliche Fahrer gewonnen werden.

Geholfen hat dabei auch der Umstand, dass der Krankenpflegeverein Bittenfeld nun entschieden hat, ein eigenes Fahrzeug für den Fahrdienst zu mieten – und zwar einen Opel Corsa. Der soll laut Veronika Franco Olias voraussichtlich von Mitte Oktober 2022 an im Einsatz sein. Wer als Fahrer weiter mit seinem Privatauto unterwegs sein will, darf dies vorerst tun, da die Versicherung dafür ja auch noch läuft. Der Opel wird erst mal zeitlich befristet gemietet. Dabei wird laut Veronika Franco Olias geschaut, ob sich der Mehraufwand mit dem eigenen Fahrzeug lohnt.

Ortsvorsteherin: „Wir freuen uns auch immer über neue Ehrenamtliche“

Die fünf neuen Fahrer sollen sobald wie möglich zum Einsatz kommen, spätestens mit Ankunft des Opels. Das heißt aber nicht, dass nun kein neuer Helfer mehr gebraucht wird, wie Veronika Franco Olias klarstellt: „Wir freuen uns auch immer über Ehrenamtliche.“