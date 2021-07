Am frühen Freitagabend wird eine Fahrrad-Demo quer durch Waiblingen rollen. Die angemeldete Demonstration fordert „mehr Respekt und Toleranz im Straßenverkehr“, so die Veranstalter vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Rems-Murr. Start ist um 17 Uhr am Bürgerzentrum.

Die Route führt unter anderem über die Fronacker- und die Bahnhofstraße, über den Alten Postplatz und die Alte Bundesstraße, an der Michaelskirche vorbei zurück zum Bürgerzentrum. Ungefähr eine Stunde soll das