Fasching in Waiblingen: Bäcker erhöhen Preise für Berliner und Fasnetsküchle

Welche Berliner und Fasnetsküchle Bäckereien in Waiblingen 2023 an Fasching verkaufen, ist nicht immer gleich. Manche ändern ihre Öffnungszeiten am Rosenmontag (20. Februar) oder Faschingsdienstag (21. Februar), andere nicht. Ein Problem plagt aber alle Bäcker: höhere Preise für Energie und Rohstoffe wie etwa Siedefette. Darum sind auch in Waiblingen die Preise für Berliner und Fasnetsküchle im Vergleich zu 2022 gestiegen.

Die Fasnetsküchle bei Andreas John kosten jetzt zehn Cent mehr

An Fasching gibt es in den beiden Bäckereien von Andreas John in Hohenacker und Bittenfeld genau eine Sorte Fasnetsküchle – nämlich traditionell schwäbische. Mit Zimt und Zucker, „rechteckig und ohne Füllung“, sagt der Inhaber.

Die Preise für die schwäbischen Fasnetsküchle musste er im Vergleich zu 2022 leicht anheben. „Wir sind unheimlich energielastig.“ 2022 kosteten Fasnetsküchle bei ihm noch zehn Cent weniger als in diesem Jahr. Bei den hergestellten Mengen an Faschingsgebäck orientiert sich Andreas John am Vorjahr. Gefüllte Berliner gibt es bei ihm mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade, mit Schokolade oder Eierlikör.

Auch die Preise für die gefüllten Berliner sind bei ihm im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – zum Beispiel bei dem Berliner mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade um zehn Cent.

In Bittenfeld wird die Filiale der Bäckerei John am Faschingsdienstag nicht geöffnet

Im Hauptgeschäft in der Karl-Ziegler-Straße 61 in Hohenacker ändert sich bei den Öffnungszeiten am Rosenmontag und Faschingsdienstag nichts. Hier wird wie gewohnt von 6 bis 18 Uhr verkauft. Anders ist es in der Filiale in der Schillerstraße 63 in Bittenfeld: Da ist am Faschingsdienstag von 6 Uhr bis 12.30 Uhr offen, aber nicht wie üblich auch am Nachmittag. Am Faschingsdienstag, sagt Andreas John, würden sich zudem Mitarbeiterinnen im Hauptgeschäft in Hohenacker auch etwas verkleiden.

Am Rosenmontag hat die Bäckerei John in Bittenfeld sowieso nur vormittags von 6 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet (die Angaben auf der Internetseite der Bäckerei zu den Öffnungszeiten am Montagnachmittag sind noch veraltet).

Bäckermeister Kauffmann: Auch hier zehn Cent mehr für Berliner

Kai Kauffmann, Bäckermeister in sechster Generation, öffnet seine Bäckerei in der Langen Straße 27 in der Waiblinger Innenstadt auch am Rosenmontag und Faschingsdienstag wie immer von 6 bis 18 Uhr. Gefüllte Berliner gibt es bei ihm mit Quark, Apfel und Himbeer-Johannisbeer-Marmelade, verkauft werden aber auch ungefüllte. Dazu hat der Waiblinger Quarkbällchen im Angebot. „Wir machen unsere klassischen Sachen.“

Auch an der Bäckerei Kauffmann sind die Inflation und die höheren Energie- und Lebensmittelpreise nicht spurlos vorübergegangen. So musste der Bäckermeister die Preise im Vergleich zum Vorjahr etwas anheben. Nun kostet ein Berliner mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade wie auch bei der Bäckerei John zehn Cent mehr.

Wenn Kunden für die Faschingstage größere Mengen an Berlinern haben wollen, bittet Kai Kauffmann um eine Vorbestellung. Das hilft auch dem Kunden, da 40, 50 Berliner erst mal gebacken und verpackt werden müssen. Wer vorbestellt, spart sich als Kunde letztlich Wartezeit und hat die Gewissheit, seine Berliner auch tatsächlich im gewünschten Umfang zu bekommen.

Schöllkopf: Seit Corona auch am Faschingsdienstag länger offen

Hermann Schöllkopf, einer der Geschäftsführer der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf, bittet für seine Geschäfte ebenfalls um eine Vorbestellung bei größeren Mengen. Wer rechtzeitig anruft, dem sagt der Bäckermeister zu, auch am Rosenmontag um 17 Uhr noch genug Berliner zu bekommen.

Früher hatten die Filialen der Bäckerei Schöllkopf, die nicht an einen Supermarkt angebunden waren, am Faschingsdienstag schon mal früher geschlossen. Dann kam die Corona-Pandemie, Faschingsumzüge fielen 2021 und 2022 aus und die Bäckerei Schöllkopf öffnete auch am Faschingsdienstag so lange wie sonst. Das, sagt Hermann Schöllkopf, habe man nun 2023 beibehalten.

Bäckerei Schöllkopf: Berliner um 15 Cent teurer

Verkauft werden in den Filialen der Waiblinger Bäckerei an Fasching normale Berliner und glasierte Berliner mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade, mit Vanillecreme gefüllte „Bienenstich“-Berliner, mit Eierlikörcreme gefüllte „beschwipste Berliner“ und mit Nougatcreme gefüllte Berliner. Auch gibt es mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade und mit Vanillecreme gefüllte Dinkel-Berliner.

Fasnachtsküchle gibt es einmal mit äußerer Zimt- und Zuckerkruste und einmal ohne. Dann werden noch Apfelkissen und Spritzkuchen mit Mandeln verkauft – und dann seit dieser Saison Churrini, mit Tonkabohnen und in Zimt und Zucker gewälzt. Diese ähneln den spanischen Churros, die aus Weizenmehl sowie Salz hergestellt werden.

Sogenanntes Siedegebäck wie Berliner verkauft sich in der Zeit zwischen dem Schmotzigen Donnerstag und dem Faschingsdienstag besonders gut. „Wir haben jetzt die vier-, fünf-, sechsfachen Mengen“, sagt Hermann Schöllkopf.

Auch seine Bäckerei musste die Preise im Vergleich zum Fasching 2022 anheben. Fasnachtsküchle kosten jetzt 1,30 Euro statt 1,20 Euro – ein Anstieg um zehn Cent. Für Berliner mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade verlangt die Bäckerei Schöllkopf jetzt 1,45 Euro – das sind 15 Cent mehr als 2022.

Klar ist für Hermann Schöllkopf schon jetzt, dass er die jetzigen Preise nicht lange halten kann. Eigentlich, sagt er, hätte er jetzt noch mal erhöhen müssen, darauf aber mit Blick auf Fasching verzichtet. Wenn sich die Lage bei Energie- und Lebensmittelpreisen nicht bald ändert, werden die Berliner bei der Bäckerei Schöllkopf mit Beginn der neuen Faschingssaison am 11. November 2023 erneut mehr kosten.