FBS Waiblingen: Klimabewusst kochen und Stress bewältigen

Soulfood, Upcycling, Resilienz: Die Familienbildungsstätte Waiblingen (FBS) hat ein neues Programm für Herbst und Winter 2022/2023 erarbeitet. Viel dreht sich um Nachhaltigkeit und den Umgang mit Stress. Auch neue Zielgruppen sollen erreicht werden. Gleichzeitig sieht sich die FBS nach eigenen Angaben „als feste Größe auch in Zeiten des Umbruchs und der Krise“. Einige ausgewählte Programmpunkte.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Im Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ stehen viele Veranstaltungen an. Neu dabei sind unter anderem:

„Klima-Jahreszeiten-Kochkurs“: Weil unsere Ernährung den Klimawandel mitverursacht, müssen auch in diesem Bereich dringend CO2 und andere Treibhausgase reduziert werden. Der Kurs soll helfen. „Wir zeigen, wie gut sich Essen mit Klimafreundlichkeit und Genuss vereinbaren lässt“, heißt es im Programmheft der FBS. „Unsere Region bietet dazu ganzjährig ideale Voraussetzungen: eine große Auswahl an Gemüse und Salaten, Wildkräutern und bei richtiger Vorratshaltung auch rund um das Jahr Obst. Wir stellen für jede Jahreszeit zwei Genießer-Menüs zusammen und sprechen zudem über energiesparendes Kochen, das Einkaufen, über Resteküche und über traditionelles Wissen bei der Vorratshaltung. Im Herbst besteht das erste Menü aus einer Maronen-Rosmarincremesuppe, einem Waldorfsalat mit Brotstangen, frischem Ofengemüse und einer Quarkterrine mit Minze und Mus aus Schwarzen Johannisbeeren. Beim zweiten Menü genießen wir eine Kürbis-Apfel-Suppe, einen Endiviensalat mit Nussvariationen, ein Kartoffelgratin mit Rosenkohl sowie eine Walnuss-Vanillecreme.“ Der Kurs findet am Mittwoch, 5. Oktober, 18 bis 22 Uhr statt, und kostet 23 Euro plus Lebensmittelkosten in Höhe von elf Euro.

„Soulfood - gesunde saisonale Fitnessküche“: Hier geht es laut der FBS um „leichte und kreative Rezepte, die Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen sollen. „Wir verwandeln frisches Gemüse raffiniert in schmackhafte Gerichte und schlemmen gemeinsam“, heißt es im Programmheft. „Zusammen kochen wir Vorspeisen mit Humus und Nussbrot und Hauptgerichte mit Kürbis und Rote Beete“. Dienstag, 8. November, 18 bis 22 Uhr, 23 Euro.

Upcycling-Workshop: Hier soll altes Geschirr zu Deko werden. „Eine angeschlagene Tasse, ein übriger Teller oder schön gemustertes Geschirr, das nutzlos herumsteht, brechen wir in Stücke“, so das Programmheft. „Die Scherben werden im 25 x 25 cm großen Objektrahmen mit buntem Papier zu einem kleinen Kunstwerk zusammengefasst.“ Freitag, 27. Januar, 18.30 bis 22 Uhr, 23,50 Euro.

Schwerpunkt Stressabbau

Wichtig ist laut FBS-Leiterin Madlen Wienert auch der Themenbereich „Stressbewältigung“. Das sei „derzeit wichtiger denn je. Die Anforderungen an Familien sind hoch, oft vor allem für Frauen (Stichwort Mental Health)“, schreibt Wienert. „In Zeiten der Pandemie und Sorgen/Ungewissheit im Zusammenhang mit Krieg und Klimawandel/Naturkatastrophen, ist es besonders wichtig, sich zu stärken und zu schützen und als Familie füreinander da zu sein.“ Neue Programmpunkte sind hier etwa:

Yoga für Kinder: „Kinderyoga bringt die Teilnehmer ganz spielerisch in Bewegung, verschafft Entspannung, regt ganz nebenbei die Fantasie an und fördert Selbstbewusstsein und Konzentration“, so das Programmheft. Eine Schnupperstunde für Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren findet am Freitag, 23. September, 16 bis 16.45 Uhr, in der FBS statt. Für Kinder von sechs bis sieben Jahren beginnt die Schnupperstunde um 17 Uhr.

Auch Yoga mit Baby und Yoga für Schwangere bietet die FBS neu an.

Neu ist auch die Online-Veranstaltung „Was wir aus der Resilienzforschung für die Kindererziehung lernen können“: Hier geht es um die Frage, wie Kinder mit schwierigen Situationen besser umgehen können beziehungsweise darum, was Eltern tun können, damit ihre Kinder auch als Erwachsene psychisch widerstandsfähig sind. Mittwoch, 12. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr, 13 Euro, via Zoom.

An Frauen richtet sich der zweiteilige Workshop „Auftanken in der Natur“: „Draußen finden wir viele Anregungen, die wir mit allen Sinnen im Alltag zur Stressbewältigung nutzen können. Einfach, unkompliziert und trotzdem sehr wirkungsvoll.“ 16. und 23. Oktober, je 9.30 bis 12 Uhr, 43 Euro.

Für Frauen gibt es außerdem einen weiteren Online-Vortrag zum Thema Brustkrebs. Was können sie außer regelmäßigen Arztbesuchen tun, um die Erkrankung früh zu erkennen? In der Online-Veranstaltung via Zoom sollen laut Programmheft Hemmschwellen abgebaut werden. „Lernen Sie das Projekt discovering hands (dh), mit seinen ergänzenden Möglichkeiten der Früherkennung (Anleitung zur taktilen Selbstuntersuchung, Taktilografie) kennen und erfahren Sie, wo in Ihrem Umfeld Unterstützungsangebote möglich sind“, heißt es. „Die Veranstaltung gibt einen umfassenden Einblick in das Thema Brustgesundheit und zeigt Möglichkeiten der Brustkrebsvorsorge auf.“ Mittwoch, 26. Oktober, 19 bis 20 Uhr, sechs Euro.