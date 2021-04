An diesem Freitag (16.04.) geht in der Alten Kelter in Fellbach ein Hausärztliches Impfzentrum an den Start. In diesem Zentrum bietet die Stadt Fellbach zur Unterstützung der Ärzte die Räumlichkeiten, Organisation- und Dienstleistungen. Alles mit der Intention, das Impfen möglichst einfach zu machen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Im Laufe des Tages werden wir über die Inbetriebnahme des Hausärztlichen Impfzentrums ausführlich berichten.

Impfgipfel von

{element}