Ferienprogramm 2022 in Waiblingen, Weinstadt, Korb: Wo gibt es freie Plätze?

Die Schulsommerferien beginnen in diesem Jahr am Donnerstag, 28. Juli – die Ferienprogramme in Waiblingen und Umgebung sind aber längst noch nicht ausgebucht. So hat etwa die Abteilung Kinder- und Jugendförderung der Stadt Waiblingen mit den Vereinen und Institutionen ein Ferienprogramm für Sechs- bis 14-Jährige erstellt, bei dem die Anmeldefrist im Onlineportal eigentlich am Donnerstag, 21. Juli, abgelaufen wäre – doch es gibt trotzdem noch freie Plätze.

Waiblingen: Anmeldefrist-Verlängerung bei rund 50 Veranstaltern möglich

Laut Karl-Henning Reuter, Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendförderung, hat Waiblingen dieses Jahr in der Summe 114 Ferienangebote von externen Vereinen und Institutionen sowie von den eigenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung. Restplätze hat es noch bei circa 70 Veranstaltungen. „Um möglichst vielen Familien noch die Möglichkeit einer Anmeldung zu geben, haben wir alle Veranstalter bereits vor zwei Monaten abgefragt, ob eine Verlängerung der Anmeldefrist möglich wäre, wenn es noch Restplätze gibt.“ Circa 50 Veranstalter, so Karl-Henning Reuter, hätten diese Anfrage positiv beantwortet. Das heißt, dass deren Angebote auch nach dem 21. Juli im Online-Portal verfügbar sein werden und die Eltern ihre Kinder hierzu noch anmelden können. „In der Regel haben die Veranstalter bis fünf Tage vor Veranstaltungsbeginn einer Anmeldung von Kindern zugestimmt.“

Alle Angebote für Kinder in Waiblingen hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Wir nennen mal zwei, von denen wir wissen, dass noch Plätze frei sind.

Klimavesper in VHS-Räumen: Mit der Volkshochschule Unteres Remstal bietet die Energieagentur Rems-Murr am Montag, 1. August, von 9 bis 14 Uhr ein Klimavesper an. Das Kochprojekt rund um ein klimafreundliches Essen richtet sich an Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren und findet in den Räumlichkeiten der VHS in der Eisenbahnstraße 23 in Fellbach statt. Bastelutensilien (Schere, Klebstoff) sowie Getränke, Geschirrtuch und Küchenschürze müssen mitgebracht werden. Das Projekt ist kostenlos und es gibt noch freie Plätze. Anmeldung bei: Sabine Meurer, s.meurer@ea-rm.de, 0 71 51/975 17311.

Stadtdetektive im Haus der Stadtgeschichte: Ratte Remsi, das Maskottchen aus dem Haus der Stadtgeschichte, begrüßt die Kinder persönlich im Museum vor der Tour durch die Stadt. Danach erfahren die Kinder an verschiedenen Stationen Interessantes über die Waiblinger Stadtgeschichte. Zur Unterstützung erhalten sie einen Beutel mit dem Buch „Waiblinger Stadtgeschichte für Kinder“ und einen kleinen Stadtplan. Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Workshop, bei dem die Mädchen und Jungs für ihr Buch ein Lieblingsbild von der für sie spannendsten Station malen können. Das Angebot richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige, Treffpunkt ist im Haus der Stadtgeschichte Waiblingen – und zwar am Dienstag, 2. August 2022, von 15 bis 17 Uhr sowie am Dienstag, 6. September 2022, von 10 bis 12 Uhr. Die Gebühr liegt bei zwölf Euro (inklusive Buch und Material). Es handelt sich um eine Kooperation der Stadtbücherei, des Hauses der Stadtgeschichte und der Kunstschule Unteres Remstal (Anmeldung unter kunstschule@waiblingen.de oder 07151/5001-1705).

Auch in Weinstadt gibt es noch Restplätze für das Sommerferienprogramm, das es nun seit mehr als 40 Jahren gibt. Unter www.unser-ferienprogramm.de/nixwiehin-weinstadt können sich Eltern ein Bild machen. Kinder aus Fellbach, Korb, Waiblingen, Kernen und Winnenden sind ebenfalls berechtigt , einen der Restplätze zu ergattern. Fragen rund ums Programm und die Anmeldung werden unter ferien@weinstadt.de beantwortet. Plätze gibt es noch bei folgenden Angeboten (in Klammern steht die Zahl der freie Plätze):

Kindermitmachzirkus, 3. August (33)

Asterix und Obelix – Dorf in Gefahr, 10. September (5)

Zweimal Fun-Kanutour, 11. August (jeweils 6)

Stand-up-Paddling, 15. August (3)

Stockbrot und Spiele, 3. August (3)

Fischers Fritz, 10. September (5)

Mein Traumhaus – Keramikworkshop, 30. Juli (3)

Freies Gestalten mit Ton – Keramikworkshop, 27. August (7)

Endersbach entdecken: Urban Sketching, 30. Juli (1)

Drachenfeuer oder Elfenzauber? Illustration mit Aquarellfarben und Filzstiften, 1. August (3)

Fotografieren mit dem Smartphone, 3. August (6)

Studio Fotografie, 4. August (6)

Abhängen mit Karlo Kirsche – Stempeln und Handlettering, 19. August (4)

Weben mit Naturmaterialien, 21. August (10)

Reporter-Kids – Filmworkshop, 3. September und 10. September (5)

Speckstein für Kinder, 6. September (3)

Rhythmus, Szene und Percussion, 7. September (4)

Bildklänge und Klangbilder im Kulturraum Friedrich Silcher, 8. September, zweimal (10)

Offenes Kunstatelier, 28. bis 30. Juli (5)

Sommeraktionsspiel, 13. August (12)

Modellfliegen, 6. August (5)

Wir erkunden unsere heimische Natur rund um den Karlstein, 4. August (12)

Junge Künstler ganz groß, 18. August (3)

Luftgewehr und Luftpistole, 10. September (2)

Handballcamp SG Weinstadt, 29. Juli bis 31. Juli (73)

Spielerische Leichtathletik, 17. August (16)

Wir spielen, tanzen und singen, 7. September (4)

Zeitkapsel bauen 1, 1. August (5)

Zeitkapsel bauen 2, 1. August (8)

Museum der Illusionen, 2. August (2)

Wir bauen ein Modellfloß 2, 8. August (3)

Schnitzeljagd und Grillen, 4. August (6)

Porsche-Museum, 3. August (6)

Radtour durchs Remstal, 5. September (2)

Jugend-Feriencamp Tennisclub Großheppach, 5. August (5)

Sams – eine Woche voller Samstage, Theateraufführung im Naturtheater Heidenheim, 3. August (23)

Mini-Turnabzeichen, 9. August 8)

Korb ebenfalls bietet ein Ferienprogramm für Kinder an. „Die Anmeldefrist ist leider schon abgelaufen“, teilt Lisa Gunter von der Gemeindeverwaltung mit. Sollte Interesse bestehen, könnten sich die Eltern jedoch gerne an die Verwaltung wenden. Wenn die Rückmeldung zeitnah komme, könne man sicherlich noch das eine oder andere möglich machen. Für das Programm der VHS sollen sich Eltern bezüglich freier Plätze direkt an die dortigen Ansprechpartner wenden. In Korb gibt es noch bei folgenden Programmen freie Plätze (in Klammern steht die genaue Anzahl):