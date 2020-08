„Corona-Sorgenfresser“ aus Pappkartons, leeren Pralinenschachteln und Glasdosen: Eine ganze Woche lang können sich Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren damit beschäftigen, wie sich in der Corona-Zeit ihr Alltag verändert hat – und was sie dadurch besonders zu schätzen gelernt haben. Die Antworten der Mädchen und Jungen werden nicht auf ein Blatt Papier geschrieben, sondern sie fließen in ihre Kunstwerke ein.

Es geht nicht nur um Corona und die Auswirkungen

Beim