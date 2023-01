Ferienprogramm in Waiblingen 2023: Anmeldung ab sofort möglich

Pünktlich zum Jahresanfang stehen die Ferienwochenangebote 2023 der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Waiblingen fest. Das hat die Stadt Waiblingen mitgeteilt.

Das Programm ist für viele Familien in Waiblingen fester Bestandteil der Jahresplanung. So finden interessierte Familien übers Jahr verteilt insgesamt fünf verschiedene Wochenangebote für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Kind 67 Euro pro Woche. Geschwisterkinder und Stadtpass-Familien-Inhaber erhalten eine Ermäßigung. Bereits vor den Winterferien wurde laut Mitteilung der Stadt der Infoflyer zu den Angeboten in den Klassen 1 bis 7 der Waiblinger Schulen verteilt.

Bewegung steht im Mittelpunkt

Auch in diesem Jahr soll in den Ferien ein attraktives und buntes Programm geboten werden, so die Stadt. In den Osterferien können sich die Kinder bei den Aktiv-Tagen auspowern, denn das Ferienprogramm steht ganz im Zeichen der Bewegung. Die Kinder können hier neue Sportarten ausprobieren und alte wiederentdecken sowie neue Bewegungsformen kennenlernen. Das Angebot ist für Kinder von acht bis zwölf Jahren und findet von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 14. April, auf dem Aktivspielplatz in Waiblingen statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Auch die Sommerferien sollen wieder spannend werden. Dabei haben laut der Mitteilung die Stadtranderholung, das Adventure-Camp und die Kinder-Kreativwochen alles, was ein Sommerferienprogramm braucht. Bei der Stadtranderholung können sich die Kinder kreativ austoben, an sportlichen Aktivitäten mitmachen und an Ausflügen teilnehmen. Das Angebot ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren und findet vom 7. bis 11. sowie vom 14. bis 18. August (Montag bis Freitag) von 9 bis 17 Uhr statt. Der Veranstaltungsort ist noch offen.

Adventure-Camp und Kinder-Kreativ-Wochen

Auch das Adventure-Camp ist wieder randvoll mit Ideen für erlebnispädagogische Aktivitäten unter freiem Himmel. Dabei bietet die Natur für Kinder einen spannenden Spielplatz. Das Angebot ist für Kinder von elf bis 13 Jahren und findet ebenfalls vom 7. bis 11. sowie vom 14. bis 18. August am Hartwald in Hegnach immer von 9 bis 17 Uhr statt.

Bei den Kinder-Kreativ-Wochen wird es wieder bunt: Hier darf gemalt, geformt, experimentiert, modelliert und gebaut werden. Das Ferienangebot findet auf der Jugendfarm in Waiblingen statt, die viel Platz zum kreativen Werkeln in der freien Natur bietet, und wird durch sportliche Aktivitäten und kleinere Ausflüge ergänzt. Das Angebot ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und findet vom 21. bis 25. August und vom 28. August bis 1. September (Montag bis Freitag) von 9 bis 17 Uhr statt.

Anmeldung online oder über Formular

In den Herbstferien finden die Kinder-Kultur-Tage statt. Bei dem Ferienangebot soll bei den Kindern die Lust an der Kultur geweckt werden. Bereiche hierfür können Theater, bildende Kunst, Geschichte, Film, Medien, Musik sowie Tanz und Theater sein. Das Angebot ist für Kinder von sieben bis zwölf Jahren und findet vom 30. bis 31. Oktober und vom 2. bis 3. November im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen von 9 bis 17 Uhr statt.

Die Online-Anmeldung für alle Ferienwochenangebote findet seit Freitag, 20. Januar, gleichzeitig statt. Neu ist in diesem Jahr, dass der Teilnahmebeitrag direkt vom Konto abgebucht wird. Das spare den Eltern eine Überweisung und der Verwaltungsaufwand werde deutlich reduziert, so die Stadt.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.unser-ferienprogramm.de/waiblingen oder per Formular, welches telefonisch unter 0 71 51/50 01-27 22 bei der Kinder- und Jugendförderung angefordert werden kann. Weitere Informationen unter www.waiblingen.de/Ferienprogramm.