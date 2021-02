Dramatische Meldungen aus der Kälte: In Jena waren fast 15.000 Menschen wegen einem Riss an einer Fernwärmeleitung vorübergehend ohne Heizung und heißes Wasser. In Schweden herrscht Strommangel, im Fernsehen wird appelliert, aufs Staubsaugen zu verzichten. Angesichts von minus zwölf Grad in Waiblingen kann man sich bibbernd die Frage stellen: Kann das auch bei uns passieren?

Bernhard Zipp, technischer Prokurist der Stadtwerke Waiblingen, sagt zum Thema Leck am Wärmenetz: