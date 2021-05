Die Arbeiten an der Brücke Fuchsgrube/Junge Weinberge auf der Korber Höhe in Waiblingen haben am Montag, 3. Mai 2021, um 14 Uhr begonnen – und sind damit wie geplant gestartet. Die Umleitungsstrecke für die Fußgänger beträgt nach Angaben der Stadt rund 400 Meter bis zur nächsten Brücke, der Galgenbergbrücke. „Der Fahrzeugverkehr ist nicht betroffen, da es sich um eine reine Fußgängerbrücke handelt“, teilt der Fachbereich Städtische Infrastruktur (Abteilung Straßen und Brücken)