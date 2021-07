Das Landgerichtsurteil über den Asylsuchenden, der in den Unterkünften am Bahnhof Neustadt-Hohenacker und am Inneren Weidach in der Nähe des Waiblinger Bahnhofs gezündelt hat, ist gefallen: Der Somalier muss eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Was er gemacht hat, würdigte die fünfte große Strafkammer rechtlich als zweifache Sachbeschädigung. Den Vorwurf der schweren Brandstiftung ließ sie fallen, weil die betreffende Unterkunft trotz Küchenrenovierung nutzbar war und die Bauphysik dafür gesorgt