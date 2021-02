Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen rückte am Montag gegen 15.15 Uhr ins Gewerbegebiet Ameisenbühl aus, weil in der Max-Eyth-Straße eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Mit einem Löschzug war die Feuerwehr unterwegs: Drehleiter, zwei Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte. Nach 15 Minuten war der Einsatz bereits beendet: Die Ursache der Rauchentwicklung lautete „Essen auf Herd“. Beim Kochen war in der Flüchtlingsunterkunft eine Mahlzeit angebrannt.