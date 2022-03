Zu einem Brand im asiatischen Restaurant Komari in der Albert-Roller-Straße in Waiblingen ist am späten Mittwochabend (9. März) nach 23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ausgerückt. Mit sechs Fahrzeugen und 26 Leuten war die Wehr wegen des Alarms im Einsatz. Gebrannt hatten Essensreste in einer Pfanne. Der Sachschaden beträgt laut Auskunft der Polizei rund 500 Euro. Gäste hatten sich zum Zeitpunkt des Geschehens nicht mehr aufgehalten, verletzt wurde niemand.

