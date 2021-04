Feuerwehr rückt zu Brand beim Staufer-Schulzentrum in Waiblingen aus

Die Waiblinger Feuerwehr ist am Samstagabend (17. April) zu einem Brand in der Nähe des Staufer-Schulzentrums in der Mayenner Straße in Waiblingen ausgerückt. Aus ungeklärter Ursacher war auf dem Münz-Areal ein Wohnwagen in Brand geraten.

Das Feuer drohte auf eine Lagerhalle überzugreifen

Weil das Fahrzeug direkt an einer dortigen Lagerhalle abgestellt war, drohte das Feuer auf das Gebäude überzugreifen. Die Fensterscheiben der Halle barsten aufgrund der Hitze. Schlimmeres verhinderte die alarmierte Feuerwehr allerdings. Sie war mit zehn Fahrzeugen und insgesamt 63 Personen aus drei Abteilungen im Einsatz.

Einsatz am Samstagabend: Feuerwehrleute in voller Montur. © Benjamin Büttner

Während der Wohnwagen ausbrannte, wurde lediglich die Außenwand der Halle leicht beschädigt. Außerdem drang Rauch ins Innere ein.