Ein um 4.23 Uhr gemeldeter Gebäudebrand in der Rinnenäckersiedlung in Waiblingen hat sich vor Ort als etwas ganz anderes herausgestellt. Als die Feuerwehr Waiblingen am Mittwochmorgen, 14. April, vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass es sich um Hunderte aufgestellte Frostkerzen handelte, die einen größeren Feuerschein in die Nacht warfen. „Daher mussten wir zum Glück nicht tätig werden“, betont die Feuerwehr. Mehr Informationen folgen in Kürze.

