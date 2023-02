Fiebersaft, Penicillin, Pantoprazol: Woran es Apotheken in Waiblingen mangelt

Ob Fiebersäfte für Kinder mit dem Wirkstoff Paracetamol oder Breitband-Antibiotika wie Amoxicillin: Immer noch sind bestimmte Medikamente in deutschen Apotheken schwer zu bekommen – darunter auch blutdrucksenkende Mittel, die im Fachjargon Antihypertonika genannt werden. „Die Lage hat sich ein bisschen entspannt – aber gut ist sie nicht“, sagt Kathrin König, Inhaberin der Engel-Apotheke am Danziger Platz in Waiblingen.

Kathrin König: „Wir schauen, dass wir damit die akuten Fälle versorgen“

Fiebersäfte für Kinder mit dem Wirkstoff Ibuprofen sind nach Angaben der Apothekerin mittlerweile wieder etwas besser zu bekommen. „Wir schauen, dass wir damit die akuten Fälle versorgen.“ Auch versucht Kathrin König mit alternativen Lösungen zu arbeiten. Kinder ab sechs Jahren könnten zum Beispiel durchaus auch Paracetamol in Tablettenform schlucken. Ein bekannter Hersteller empfiehlt in seiner Packungsbeilage etwa, dass Kinder eine Einzeldosis von einer halben 500-Milligramm-Tablette Paracetamol (entspricht 250 Milligramm) bereits ab einem Alter von vier Jahren nehmen können, bei einem Gewicht von 17 bis 25 Kilo.

„Sinnvoll ist, dass die Leute sich nicht bevorraten und bunkern“

Allgemein bittet Kathrin König Kunden darum, dass sie Fiebersäfte für Kinder nur dann kaufen, wenn sie wirklich gebraucht werden. „Sinnvoll ist, dass die Leute sich nicht bevorraten und bunkern.“ Auch sollte jeder überlegen, ob Kinder bei einer leichten Erkältung wirklich immer zum Arzt müssen, um etwas verschrieben zu bekommen. „Es gibt auch pflanzliche Medikamente“, sagt Kathrin König. Auch traditionelle Hausmittel könnten bei Erkältungen helfen.

Apothekerin Kathrin König: Breitband-Antibiotikum Amoxicillin schwer erhältlich

Auch der fiebersenkende und schmerzstillende Wirkstoff Metamizol ist laut der Waiblinger Apothekerin gerade schwer zu erhalten. Ebenso gibt es bei „Ibuprofen retard“ nach ihrer Erfahrung gerade Lieferprobleme. Der Zusatz „retard“ bedeutet, dass der Wirkstoff nicht sofort, sondern erst nach und nach freigesetzt wird – was zu einer länger andauernden Wirkung führt. Bei den Antibiotika stellt Kathrin König fest, dass allgemein die Gruppe der Penicilline immer noch schwer erhältlich ist. Zu diesen gehört etwa das Breitband-Antibiotikum Amoxicillin. Der Mangel bei diesen Medikamenten führt nach ihrer Beobachtung dazu, dass Ärzte verstärkt sogenannte Reserve-Antibiotika verschreiben. Diese sollen eigentlich für schwere Infektionen mit Bakterien zurückgehalten werden, bei denen bestimmte Breitband-Antibiotika nicht mehr helfen. Werden nun diese Reserve-Antibiotika auch in anderen Fällen verordnet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Bakterien auch gegen diese resistent werden.

Kathrin König hat bei ihrem Notdienst um den Jahreswechsel 2022/2023 auch schon erlebt, dass eine Klinik direkt bei ihr angerufen und nachgefragt hat, ob sie bestimmte Medikamente vorrätig hat. „Die haben darauf Rücksicht genommen.“

Apothekerin Barbara Nogrady: „Penicilline hatten wir ganz lange gar nicht“

Barbara Nogrady, Inhaberin der Bahnhofapotheke Dr. Riethmüller in der Bahnhofstraße 25 in Waiblingen, merkt, dass Ärzte durchaus auf den Mangel bei bestimmten Medikamenten reagieren. So ruft eine Kinderarztpraxis in ihrer Apotheke immer vorher an und fragt nach, ob Penicillin-Saft überhaupt vorrätig ist. Im Vergleich zu Ende 2022, sagt die Apothekerin, habe sich beim Penicillin die Lage mittlerweile etwas entspannt. „Penicilline hatten wir ganz lange gar nicht.“ Kürzlich hat die Apothekerin auch ein paar Schachteln des Antibiotikums Amoxicillin erhalten – womit sie gar nicht gerechnet hat. Allgemein sei die Versorgung mit Antibiotikasäften für Kinder aber auch jetzt Mitte Februar 2023 immer noch schwierig.

Wenn Barbara Nogrady etwas selbst nicht auf Lager hat, rufen sie und ihre Mitarbeiter auch schon mal für die Kunden bei anderen Apotheken an. So fand sie eine Apotheke, die tatsächlich noch Fiebersäfte für Kinder mit Paracetamol vorrätig hatte – und konnte dort die Kunden hinschicken. Allgemein hat die Apothekerin einen höheren Aufwand beim Bestellen.

Magenmittel Pantoprazol ebenfalls schwerer zu bekommen

So sind bestimmte Medikamente derzeit zwar noch erhältlich, aber eben nur von bestimmten Herstellern. Pantoprazol gehört etwa dazu. Das Mittel verringert die Bildung von Magensäure und wird gegen Sodbrennen und Magengeschwüre eingesetzt. Frei verkäufliche Hustensäfte sind immer noch nicht in den von früher gewohnten Mengen in den Apotheken. Im Dezember, sagt Barbara Nogrady, sei die Nachfrage danach so hoch gewesen, dass sie kaum hinterhergekommen sei.

Dazu kommt, dass manchmal Versprechen gemacht werden, die dann doch nicht eingehalten werden können. Paracodin-Tropfen sind laut Barbara Nogrady ein Beispiel dafür. Mit diesen wird Reizhusten behandelt. Eigentlich, sagt die Apothekerin, sollte das Arzneimittel von Ende Januar an wieder besser erhältlich sein – doch Probleme habe sie immer noch. Barbara Nogrady hat daraus ihre Schlüsse gezogen. „Die Liefertermine glaube ich erst, wenn ich es in der Hand habe.“

Barbara Nogrady: „Die Kunden sind in der großen Masse sehr verständnisvoll“

Bei Blutdruckmitteln muss die Apothekerin Patienten immer wieder sagen, dass sie nicht ihr gewohntes Medikament von einer bestimmten Firma bekommen, sondern ein Präparat eines anderen Unternehmens, natürlich mit dem gleichen Wirkstoff. Gleiches erlebt sie gerade bei Cholesterinsenkern. Man kriege den Patienten immer versorgt – es sei nur aufwendiger, sagt Barbara Nogrady. Sie habe aber festgestellt, dass die Leute nicht die Apotheken verantwortlich machen. „Die Kunden sind in der großen Masse sehr verständnisvoll.“