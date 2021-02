Fitness-Aktion mit Lauf-Star Marcel Fehr auf dem Wochenmarkt Waiblingen

Am Mittwoch, 24. Februar, startet die erste von drei Fitness-Aktionen auf dem Waiblinger Wochenmarkt. In den vergangenen zwei Jahren gab es bereits gemeinsame Fitnessaktionen der Wirtschaft-, Tourismus- und Marketing-GmbH (WTM), der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr und Lauf-Star Marcel Fehr an den Marktsamstagen im Rahmen des Waiblinger Wochenmarkts. Die Aktion erfreute sich großer Beliebtheit.

Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Organisatoren laut Mitteilung der WTM etwas Neues einfallen lassen, damit die Aktion trotz der Covid-Pandemie stattfinden kann. Getreu dem Motto „Jeder für sich und trotzdem zusammen“ können Markt- und Sportbegeisterte wieder auf ihre Kosten kommen.

Drei Challenges in drei Monaten

Insgesamt gibt es drei Aktionen („Challenges“) innerhalb von drei Monaten (März, April und Mai). Die erste Challenge beginnt am 24. Februar. Die Teilnehmer haben dann drei Wochen Zeit (insgesamt sechs Markttage), die Herausforderung anzunehmen und zu bewerkstelligen. Die Sportler können an den Markttagen entweder alleine oder mit Partner oder Partnerin an der Rallye teilnehmen.

Jeden Monat warten unterschiedliche Aufgaben auf die Teilnehmer und werden jeweils zum Aktionsstart per Videobotschaft von Marcel Fehr erklärt. Bestehend aus einem Fitnessprogramm, einer weiteren Sportaufgabe sowie einem Quiz direkt vor Ort auf dem Wochenmarkt. Die Sportler posten dann zum Ende ihrer Challenge ihr Beweisfoto auf Instagram mit den Hashtags #fitfoodrallyewaiblingen und #waiblingerwochenmarkt, verlinken sie mit @waiblingenstadtportal und senden dieses mit ihren Ergebnissen der Challenge direkt an die WTM GmbH jeannine.boehmler@waiblingen.de.

Die Aufgaben und Ergebnisse sind mit unterschiedlichen Punkten gewichtet. Am Ende zählt die Gesamtpunktzahl aller drei Challenges. Teilnehmen kann jeder, der Wert auf eine gesunde Ernährung und Sport legt sowie einfach ein wenig Spaß haben möchte. Eine Voranmeldung ist hier nicht nötig.

Die Sportler müssen einfach an folgenden Terminen auf die Social-Media-Plattformen des Stadtportals Waiblingen (@waiblingenstadtportal) schauen. Hier findet man jeweils am Start der Monatsaktion das Erklär-Video mit all seinen Aufgaben. Ansehen kann man dieses auf dem Waiblingen Startportal auf Facebook, Instagram oder auf dem Youtube-Kanal des Waiblinger Wochenmarkts. Zudem findet man alle Informationen auf der Homepage des Waiblinger Wochenmarkts. Hier sind die Termine: 24. Februar (Ende der Challenge 13. März); 24. März (Ende der Challenge: 10. April); 21. April (Ende der Challenge 8. Mai).

Gewinn: Präsentkiste und Laufcoaching mit Marcel Fehr und Uwe Schneider

Für die Teilnehmer wartet nicht nur jede Menge Spaß während der Aktionen und die Möglichkeit, direkt die gesunden Ernährungstipps von Marcel Fehr auf dem Wochenmarkt einzukaufen, sondern es wartet auch für den Sportler, mit der höchsten Gesamtpunktzahl aller drei Challenges, eine Präsentkiste vom Wochenmarkt im Wert von 50 €. Unter allen Teilnehmern wird am Ende der Fit Food Rallye ein individuelles Laufcoaching verlost. Man kommt hier in den Genuss eines gezielten 90-minütigen Lauf-, Stabilisierungs- und Techniktrainings durch Marcel Fehr und seinen Coach Uwe Schneider. Die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels findet man auf der Webseite der Stadt Waiblingen.

Marktmanagerin Jeannine Böhmler: „Durch die aktuelle Lage mussten wir bei der Umsetzung kreativ werden. Ich finde, dass daraus eine tolle Sache entstanden ist, in der das Thema Sport, gesunde Ernährung und Spaß perfekt vereint wird.“ Für den Markt konnten bereits neue Stammkunden gewonnen werden.