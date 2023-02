Flüchtlinge auf "Sulzwiesen" in Beinstein: Ärger bei Infoabend in Waiblingen

Die 350 Stühle in der Beinsteiner Halle reichten längst nicht aus: Deutlich über 400 Interessierte haben am Dienstagabend (14.2.) an einer Informationsveranstaltung zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Waiblinger Ortschaft teilgenommen. Eine neugegründete Bürgerinitiative warnte vor vermeintlicher "Ghettoisierung" durch die "Massenunterkunft". Die Rathausspitze versuchte zu erklären, warum sie in den "Sulzwiesen", angrenzend an ein Neubaugebiet, sogenannte Mobile Homes für zunächst circa 60 bis 65 Geflüchtete aufstellen will. Häufig wurde sie durch Zwischenrufe unterbrochen.

Die Verwaltung hat vorgeschlagen, auf dem ehemaligen Minag-Areal, wo künftig ein neuer Sportplatz für Beinstein gebaut werden soll, "bis zu fünf Jahre" (Oberbürgerbeister Sebastian Wolf) Flüchtlinge unterzubringen. Und zwar in Mobilheimen, von denen es in anderen Waiblinger Ortschaften bereits einige gibt. Das soll nicht nur mehr Privatsphäre bieten, sondern auch beitragen, dass zu Notunterkünften umgewandelte Sporthallen in Neustadt und Hohenacker bald wieder von Schulen und Vereinen genutzt werden können.

Zwei "Tranchen" von Mobile Homes möglich, aber noch nicht fix

Das Rathaus will in Beinstein in einer "ersten Tranche" 17 Mobile Homes aufzustellen, mit einer Kapazität von 60 bis 65 Bewohnern. "Wenn es erforderlich" wird, könne man in einer "zweiten Tranche" weitere 16 der kleinen Häuschen beschaffen, so Baubürgermeister Dieter Schienmann. Ein Teil des Publikums quittierte das mit Raunen und Zwischenrufen.

Belegt werden sollen die Mobilheime mit "Familien und Familienverbünden" von bis zu vier Personen, so Erster Bürgermeister Ian Schölzel. Für mehrere Einzelpersonen, etwa alleinstehende junge Männer, seien diese Mobile Homes nicht geeignet, da sie dafür zu klein seien. Die Nationalität der Bewohner könne man nicht 100-prozentig festlegen, da die Stadt nicht wisse, welche Geflüchteten ihr vom Landkreis auch sehr kurzfristig zugewiesen werden können. Aktuell kommen vor allem Ukrainer an. Schölzel hält auch eine Unterbringung von "Personen, die sich kennen", in einem Mobilheim für möglich. Darauf war höhnisches Gelächter in der Beinsteiner Halle zu hören. Der Bürgermeister nannte als Beispiel: Zwei Frauen mit Kindern, die sich auf der Flucht kennengelernt haben.

OB Wolf: Noch keine Entscheidung zu "Sulzwiesen" gefallen

OB Wolf wies mehrfach darauf hin, dass noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Die Verwaltung nehme die Kritik mit, die beim Informationsabend geäußert wurde - etwa an der "zweiten Tranche" von Mobile Homes -, und trage sie "in die Gremien". "Das kann ich Ihnen zusagen", so Wolf. Entscheiden müsse am Ende der Gemeinderat. Mehrere Stadträte waren ebenfalls anwesend.

Obwohl die Verwaltung für den Infoabend eigens einen Moderator engagiert hatte, dominierten Mitglieder der Beinsteiner Bürgerinitiative den Frageteil des Infoabends über weite Strecken und brachten teils auch mehrere Fragen beziehungsweise Meinungsbeiträge hintereinander vor. Das wiederum gefiel anderen Besuchern nicht. Eine Frau, die "zwei Straßen vom Standort" wohnt, wollte dem Eindruck entgegentreten, es gebe im Saal eine "Mehrheit" gegen die geplante Flüchtlingsunterbringung. Der Standort in den "Sulzwiesen" sei geeignet, die Infrastruktur sei gut. "Beinstein ist so ein liebenswerter Ort. Ich glaube, dass wir es hinkriegen." Auch dafür gab es Applaus.

Den Infoabend hatte die Stadt angesetzt, nachdem sich zu einer Gemeinderatssitzung zum Thema ungewöhnlich viele Bürger als Fragestellter angemeldet hatten.