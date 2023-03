Flüchtlinge in Beinstein: Warum es nicht noch eine Bürgerbeteiligung gibt

Erstmals hat der Gemeinderat Waiblingen einen Antrag auf eine „informelle Bürgerbeteiligung“ abgelehnt: Im Fall der Unterbringung von Geflüchteten in den Sulzwiesen bei Beinstein wird dieses Verfahren nicht angewendet. Es seien dadurch keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, sagten mehrere Redner aus den Reihen des Gremiums. Zur vertieften Vorbereitung soll aber eine Planungswerkstatt anberaumt werden, bei der Anwohner und andere interessierte Bürger mitmachen können – auch, um über die Anordnung und die engen Abstände der Häuser zu reden.

Für das Rathaus sind Kernelemente der Bürgerbeteiligung inzwischen erfüllt

Aus Sicht des Rathauses sind die Kernelemente der Bürgerbeteiligung inzwischen erfüllt: vertiefte Bürgerinformation, Dokumentation der Anregungen, Bewertung und Einschätzung durch die Verwaltung, Abwägungsgrundlage für den Gemeinderat. Fragen und Anregungen, die Besucher der Bürgerinformationsveranstaltung aufgeschrieben haben, hat die Verwaltung - wie im Verfahren der informellen Bürgerbeteiligung üblich - dokumentiert.

In der Sitzung erläuterte Baubürgermeister Dieter Schienmann, dass das Gelände beim Minag-Areal sich insbesondere für die Unterbringung von Familien besser eigne als das Gewerbegebiet, weil die Infrastruktur und die Anbindung zum öffentlichen Leben hier vorhanden seien. Rein rechtlich wäre auch das Gewerbegebiet als Standort möglich gewesen, sagte er.

CDU: Beteiligung übers gesetzliche Maß hinaus

Für die CDU wies Peter Abele darauf hin, dass Waiblingen mit dem selbst verordneten Verfahren der „informellen Bürgerbeteiligung“ weit über das gesetzlich verordnete Maß hinausgehe. Eine Neuauflage würde gewiss wieder das gleiche Ergebnis bringen. Julia Goll erinnerte daran, dass ihre FDP-Fraktion die „informelle Bürgerbeteiligung“ erfunden habe. Der bisherige Verlauf in Sachen Sulzwiesen stehe dem in nichts nach. In der Planungswerkstatt könne über die „lieblos“ aufgestellten Häuser debattiert werden. Vereine hätten die Möglichkeit, sich einzubringen. „Viele Ängste konnten den Leuten genommen werden.“ So würden eben auch nur 60 bis 65 Plätze beschlossen statt 150.

Fazio: Mobilheime bieten mehr Privatsphäre

„Wir sind ja schon zurückgerudert“, sagte Alfonso Fazio (ALi) daran anknüpfend. Die Mobilheime müssten jetzt aber schnellstmöglich aufgestellt werden, zumal weiterhin viele Menschen in Turnhallen leben müssten. Mobilheime böten mehr Privatsphäre als etwa Container. Unlängst habe eine ukrainische Familie ihm versichert: „Hier haben wir alles, was wir zum Leben brauchen.“

„Wie viele Flüchtlinge Waiblingen aufzunehmen hat, liegt nicht in unserer Hand“, betonte Roland Wied (SPD). Angesichts der Realitäten auf der Welt gebe es kein Ausweichen, sondern Solidarität sei gefragt. In die Standort-Entscheidung müsse auch einbezogen werden, wie sich Sicherheit organisieren lasse, wo Flächen verfügbar sind und was die Anlage koste.

„Es gibt viele Ideen, wir freuen uns auf rege Beteiligung“, sagte Iris Förster („Grünt“) zuversichtlich und nannte beispielhaft unter anderem Deutschkurse, Erzählcafé und gemeinsames Kochen.

Auch die DFB/FW-Fraktion erwarte keine neuen Erkenntnisse durch eine weitere Bürgerbeteiligung, unterstrich Siegfried Bubeck. Einstimmig votierte der Gemeinderat für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg – und für die Aufstellung der ersten Tranche von 16 Mobilheimen.