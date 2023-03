Flüchtlinge in Waiblingen-Beinstein: Mobilheime für rund 60 Bewohner beschlossen

Es war das kommunalpolitische Streitthema der vergangenen Wochen, jetzt hat der Gemeinderat Waiblingen über die Flüchtlingsunterbringung in Mobilheimen in den Sulzwiesen bei Beinstein entschieden: Auf dem ehemaligen Minag-Gelände werden 16 Häuer für etwa 60 bis 65 Menschen aufgestellt. Für eine zweite Tranche werden die planerischen Voraussetzungen geschaffen – über die Umsetzung soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden. Zur Debatte stand auch ein Antrag auf informelle Bürgerbeteiligung.

Bisher wurden solche Anträge – etwa in Bezug auf die Erweiterung der Korber Höhe oder die Umgestaltung der Fronackerstraße – immer positiv beschieden. Nun lehnte der Gemeinderat erstmals einen Antrag ab.

Denn das, was eine informelle Bürgerbeteiligung leiten könnte, wurde nach Überzeugung von Verwaltung und Gremium bereits geleistet: Die Bürger wurden nach Darstellung des Rathauses umfassend informiert und konnten ihre Bedenken äußern, die in den Beschluss einflossen. So wurden aus bis zu 150 Bewohnern die besagten 60 bis 65.

Einstimmigkeit im Gemeinderat

Quer durch alle Fraktionen des Gemeinderats herrscht darin Konsens sowohl hinsichtlich der Errichtung der 16 Mobilheime als auch der Ablehnung der informelle Bürgerbeteiligung. Dies ungeachtet des Umstands, dass in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung mehrere Bürger weitere Mitsprache einforderten.

Mitsprache in Planungswerkstatt

Die soll es nun in einem anderen Format geben: Eine Planungswerkstatt mit Bürgern soll über Verbesserungen an der Anlage und über Angebote zur Integration beraten. Der Wunsch, die künftigen Bewohner bei der Integration zu unterstützen und ihnen eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten ist groß – das war bei aller Kritik auch in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats zu spüren.

Derzeit leben viele Flüchtlinge in Turnhallen

Das erklärte Ziel der Stadt ist es, die Flüchtlinge bald aus der Notunterbringung in Turnhallen in Unterkünfte zu entlassen, die ein Mindestmaß an Privatsphäre garantieren. Statt wie geplant Anfang Februar über die Mobile Homes in Beinstein zu entscheiden zu lassen, hatte die Stadt Waiblingen nach einer Vielzahl von Anmeldungen zur damaligen Bürgerfragestunde einen Bürgerinfoabend angesetzt.