Flüchtlinge in Waiblingen-Beinstein: Planungen für Mobilheime "in vollem Gange"

Für voraussichtlich 2,6 Millionen Euro wird die Stadt Waiblingen 16 weitere Mobilheime für die Flüchtlingsunterbringung anschaffen und auf dem ehemaligen Minag-Areal in Beinstein („Sulzwiesen“) aufstellen. Der Gemeinderat hat im März grünes Licht gegeben. Was sind nun die nächsten Schritte? Wie sieht der Zeitplan der Verwaltung aus?

„Die Planungen sind in vollem Gange“, so Pressesprecherin Gabriele Simmendinger auf Anfrage unserer Redaktion. Momentan ist die Verwaltung in Gesprächen mit Mobilheim-Herstellern, „um die Ausschreibungen schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Erst nach diesen Gesprächen kann Genaueres zur Dauer des Ausschreibungsverfahrens gesagt werden“.

Bislang 20 Mobilheime von zwei Herstellern in Waiblingen

Die 20 Mobile Homes, die Waiblingen bereits gekauft und aufgestellt hat (zehn in Hohenacker, vier in Hegnach, sechs in Bittenfeld) stammen von zwei Firmen, einer deutschen und einer italienischen. Die sonst auf Campingplätzen genutzten Häuschen sollen Familien oder „Familienverbünde“ beherbergen, aber keine Einzelpersonen.

Wann die ersten Bewohner in Beinstein einziehen können, kann die Verwaltung momentan nicht sagen. „Zum weiteren zeitlichen Ablauf kann erst nach den Gesprächen mit potenziellen Anbietern etwas gesagt werden, wenn eine Einschätzung der aktuellen Marktlage vorliegt (Auslastung, Lieferzeiten usw.)“, schreibt die Pressesprecherin auf Anfrage.

Planungswerkstatt "in absehbarer Zeit"

„In absehbarer Zeit“ soll die Planungswerkstatt mit Bürgern stattfinden – darunter Vertreter der Bürgerinitiative „L(i)ebenswertes Beinstein“, die vor der Gemeinderatsentscheidung deutliche Kritik am Standort und der zunächst angepeilten Größe der Unterkunft geübt hatte. Der Termin für diese Runde werde noch festgelegt, so Simmendinger. Eine informelle Bürgerbeteiligung hat der Rat abgelehnt. Mehrere Stadträte argumentierten, von einer solchen Beteiligung seien in diesem Fall keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.

Auf ihrer Internetseite hat die BI bereits angekündigt, sich an der Planungswerkstatt beteiligen zu wollen. „Unsere Ziele sind angemessene Aufenthaltsmöglichkeiten für Sommer und Winter, gute Beschattungen, eine ansprechende und die Privatsphäre berücksichtigende Anordnung der Mobile Homes, Begrünung, ein passender Platz für die Müllentsorgung, ein Hausmeisterservice sowie eine Clearing-Stelle. Des Weiteren wollen wir gerne an integrationsförderlichen Maßnahmen mitarbeiten.“

Integration: "Auftaktveranstaltung" für ehrenamtliche Helfer nach den Sommerferien

Um Integration soll es bei einer weiteren Veranstaltung in Beinstein gehen, „nach den Sommerferien 2023“, so die städtische Pressesprecherin weiter. Dann sei eine „Auftaktveranstaltung zur ehrenamtlichen Unterstützung bei der Integration der Geflüchteten vorgesehen, um potenzielle Ehrenamtliche über die verschiedenen Aspekte und Möglichkeiten zu informieren. In weiteren Treffen könnten sich Ehrenamtliche konkrete Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen oder ausbauen, die ihnen bei der Unterstützung der Integration helfen können, zum Beispiel in den Bereichen Sprachkurse, interkulturelle Kompetenztrainings, Wohnungssuche, Bildungssystem, Arbeitsmarkt.“

Vereine und Institutionen könnten laut Verwaltung bei der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen unterstützen oder Sprachkurse anbieten. „Sport- und Freizeitangebote können dazu beitragen, dass sich Geflüchtete besser in die lokale Gemeinschaft integrieren und Kontakte knüpfen. Hier können Vereine ihre bestehenden Angebote für diese Zielgruppe öffnen oder eigene Angebote entwickeln“, so Gabriele Simmendinger. „Es wird großer Wert darauf gelegt, dass bei der Planung solcher Veranstaltungen und Themen die Bedürfnisse und Wünsche der Geflüchteten sowie der Bürgerinnen und Bürger vor Ort berücksichtigt werden. Die Einbindung von Vereinen und Institutionen vor Ort kann einen wichtigen Beitrag zur Integration von Geflüchteten leisten.“

Zusätzlich werde derzeit eine digitale Plattform entwickelt, „mit der Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach zusätzlichen Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete unterstützen können“.