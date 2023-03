Flüchtlinge in Waiblingen-Beinstein: Was bedeutet informelle Bürgerbeteiligung?

Im Streit um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in den Beinsteiner „Sulzwiesen“ könnte es zu einer informellen Bürgerbeteiligung kommen. Ein entsprechender Antrag ist beim Rathaus eingegangen, über ihn wird der Gemeinderat am 23. März entscheiden. Frühestens dann wird das Gremium auch inhaltlich über die Pläne beraten – und nicht, wie geplant, im Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt am 14. März. Eigentlich war das Thema schon am 31. Januar zur Beratung angestanden. Weil sich 80 Menschen zur Bürgerfragestunde angemeldet hatten, was die Kapazitäten gesprengt hätte, war der Punkt von der Tagesordnung genommen und die Bürgerinformation anberaumt worden, die am 14. Februar stattfand.

Erstes Beispiel Fronackerstraße

Die Richtlinien für die informelle Bürgerbeteiligung sehen vor, dass der Gemeinderat über die Anträge entscheidet. „Informell“ nennt sich die Bürgerbeteiligung, weil die Stadt dazu gesetzlich nicht verpflichtet ist, sondern freiwillig über die Gemeindeordnung hinaus dieses Instrument für bessere Partizipation eingerichtet hat. Die FDP hatte dies angestoßen – und 2020 wurde das Prozedere bei der Neugestaltung der Fronackerstraße erstmals umgesetzt.

Söhrenbergweg Neustadt: Missbrauch der Bürgerbeteiligung?

Weitere informelle Bürgerbeteiligungen folgten zu den Neubaugebieten auf der Korber Höhe und Söhrenbergweg sowie zur Neugestaltung der Schmidener Straße und zur Modernisierung des Mikrozentrums. So sehr die Einführung anfangs begrüßt wurde, so wächst inzwischen auch Skepsis: Im Fall Söhrenbergweg wurde der Vorwurf laut, sie werde als Verhinderungsinstrument missbraucht. Tatsächlich wurden hinter dem Kulissen Detailfragen bearbeitet, eine Grundsatz-Entscheidung steht aber seit mehr als einem Jahr aus. Im Fall der Schmidener Straße verlor sich die Debatte in Details. Die Beteiligung brachte weder eine schlüssige Planung noch schuf sie eine Einigung zwischen Stadt und Bürgern.

In den Beinsteiner Sulzwiesen sollten in zwei Bauabschnitten Mobilheime mit bis zu 150 Plätzen für Ukraine-Flüchtlinge errichtet werden. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass sie im Oktober oder November 2023 bezogen werden.

So funktioniert's

Eine informelle Bürgerbeteiligung kann in Waiblingen auf den Weg gebracht werden, wenn „das Vorhaben wegweisend für die Gesamtstadt oder die Ortschaft“ ist oder „an dem Vorhaben großes öffentliches Interesse besteht“. In den bisherigen Fällen konnten Bürgerinnen und Bürger auf Online-Pinnwände, per Post oder per E-Mail ihre Ideen und Kritik loswerden. Die Rückmeldungen wurden anschließend zusammengefasst und im Gemeinderat zur Diskussion gestellt. Klar festgeschrieben ist: Am Ende liegt die Entscheidung beim Gremium.