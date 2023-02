Flüchtlinge in Waiblingen-Beinstein: Zentrale Fragen der "Sulzwiesen"-Debatte

Ein häufig genannter Vorwurf an die Adresse der Waiblinger Stadtverwaltung: mangelnde Transparenz . Mehrere Besucher des Infoabends zur Flüchtlingsunterbringung in Beinstein haben das angesprochen. Dabei ging es ihnen auch um den Begriff „Sulzwiesen“ - mit dem könnten viele nichts anfangen.

Gemeint ist eine Fläche südlich der Straße In den Auen, angrenzend ans Wohngebiet „An den Remstalquellen“. Ortsvorsteher Thilo Schramm zeigte Verständnis.

Man werde künftig genauer sagen: Es handelt sich um das Gebiet, auf das in Zukunft der neue Sportplatz kommen soll - damit wird es aber noch Jahre dauern, weil die Stadt erst weiter planen kann, wenn die Hochwasserkarten des Landes aktualisiert werden. Wann das geschieht, darauf habe Waiblingen keinen Einfluss.

OB Wolf: Transparenz-Frage "ist berechtigt"

Oberbürgermeister Sebastian Wolf bezeichnete die Transparenz-Frage als „berechtigt“. Man habe im Verfahren festgestellt, dass es ein großes Informationsbedürfnis gebe. „Deswegen sind wir heute hier.“

Thilo Schramm wies darauf hin, dass das Thema am 23. Januar im Ortschaftsrat besprochen wurde - mit vorheriger Einladung etwa im Mitteilungsblatt. Der Tagesordnungspunkt lautete: „Mittelfristige Unterbringung von Flüchtlingen in den Sulzwiesen - Planungs- und Baubeschluss“. Nur ein Bürger sei damals dabei gewesen, so Schramm.

15-Jährige: "Ich will mich sicher fühlen!"

Sicherheit: Die Stadt würde für die Beinsteiner Unterkunft neben Sozialarbeitern einen privaten Security-Dienst engagieren: „24/7“, so Bürgermeister Ian Schölzel, also rund um die Uhr. Das wurde mehrfach angesprochen. „Muss ich mir Sorgen machen?“, fragte eine Besucherin, nach eigenen Angaben 15 Jahre alt. „Ich will mich in meiner Heimat, wo ich wohne, wo ich Spaß habe, sicher fühlen!“ Großer Applaus.

Eine andere Frau nannte „Vergewaltigungen“, von denen man „in den Medien“ höre. Schölzel erwiderte, es gebe Straffällige nicht nur unter Geflüchteten, sondern auch „unter Einheimischen“ - und erntete wütende Zwischenrufe.

OB Wolf erinnerte, dass Menschen kämen, „die haben unterschiedliche Biografien“. Durch die Belegung vor allem mit Familien/Familienverbünden rechnet die Stadt eher nicht mit Problemen. Eine Besucherin sagte, es gebe „auch viel Gewalt in unseren deutschen Familien, Stichwort Missbrauch“. Auch sie habe eine „Teenagertochter“ und „Ängste vor dem Unbekannten“, aber sie wolle sich bei dem Thema Flüchtlingshilfe fragen: „Was für ein Mensch möchte ich sein?“

Wären die Sulzwiesen eine "Massenunterkunft" für die Flüchtlinge?

Würden die Sulzwiesen mit 17 Mobile Homes zur „Massenunterkunft“ ? Caritas-Fachleiterin Monika Miller sagte, aus ihrer Sicht wäre das wenig. Als groß könne man das Marienheim in Waiblingen mit zeitweise über 200 Bewohnern bezeichnen. Aktuell wohnen dort laut Stadt 165 Menschen.

Auch Schölzel wies den Begriff zurück. Er erinnerte, dass die Stadt wegen des Zustroms weitere Unterkünfte benötigt - etwa 60 Privatwohnungen konnten bislang angemietet werden, zwei Hallen werden vorgehalten. In Beinstein befinden sich von den derzeit 840 städtischen Plätzen für Geflüchtete nur 27.

Wäre auch eine Unterbringung im Beinsteiner Gewerbegebiet möglich? Mehrfach wurde auch danach gefragt. OB Wolf: „Das nehmen wir mit.“ Die Frage werde „in den Gremien“ diskutiert.

Auf die Frage eines Teilnehmers, wann denn für die Stadtspitze „das Boot voll“ sei, antwortete Wolf: In einem Ballungsgebiet mit Wohnraummangel sei die Unterbringung „exorbitant schwierig“. Aber die Rahmenbedingungen könne man in Waiblingen nicht ändern, sondern nur auf EU- und Bundesebene. „Wir müssen uns um die Dinge kümmern, die wir vor Ort lösen können.“

Die Präsentationen der Stadt und der Caritas beim Infoabend in Beinstein zu den "Sulzwiesen" gibt es hier, ebenso die Sitzungsvorlage aus dem Gemeinderat Waiblingen.